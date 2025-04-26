Арсенал потратит 200 миллионов евро на атаку мечты
Лондонцы хотят купить Александера Исака и Нико Уильямса
Лондонский «Арсенала» планирует осуществить два масштабных трансфера в летнее трансферное окно 2025 года.
По информации портала Fichajes, лондонцы хотят купить двух звездных нападающих. «Арсенал» нацелился на Нико Уильямса из «Атлетика» Бильбао и Александера Исака из «Ньюкасла». За испанца придется выложить 60 миллионов евро, а за шведского голеадора – 140 миллионов евро. Руководство лондонцев готово провести самую масштабную трансферную кампании в истории клуба.
Ранее сообщалось, что французский защитник лондонского «Арсенала» Уильям Салиба привлекает внимание мадридского «Реала».
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