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  4. Арсенал потратит 200 миллионов евро на атаку мечты
Англия
26 апреля 2025, 02:32 |
262
0

Арсенал потратит 200 миллионов евро на атаку мечты

Лондонцы хотят купить Александера Исака и Нико Уильямса

26 апреля 2025, 02:32 |
262
0
Арсенал потратит 200 миллионов евро на атаку мечты
ФК Арсенал

Лондонский «Арсенала» планирует осуществить два масштабных трансфера в летнее трансферное окно 2025 года.

По информации портала Fichajes, лондонцы хотят купить двух звездных нападающих. «Арсенал» нацелился на Нико Уильямса из «Атлетика» Бильбао и Александера Исака из «Ньюкасла». За испанца придется выложить 60 миллионов евро, а за шведского голеадора – 140 миллионов евро. Руководство лондонцев готово провести самую масштабную трансферную кампании в истории клуба.

Ранее сообщалось, что французский защитник лондонского «Арсенала» Уильям Салиба привлекает внимание мадридского «Реала».

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Александер Исак Нико Уильямс Арсенал Лондон трансферы АПЛ трансферы Атлетик Бильбао трансферы Ла Лиги Ньюкасл
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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