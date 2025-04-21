Побить трансферный рекорд. Реал готовит сумасшедшее предложение по звезде
Испанский гранд нацелен на Вильяма Салиба
Французский защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает Fichajes.
По информации источника, испанский гранд готовит предложение в размере 100 миллионов евро з 24-летнего футболиста. Английский клуб не хочет терять одного из ключевых игроков, но от предложения в 100 миллионов евро будет сложно отказаться.
В случае подписания Салиба за 100 миллионов евро, этот трансфер станет рекордным среди защитником. Самым дорогим переходом защитника на данный момент является трансфер Йошко Гвардиола из «РБ Лейпциг» в «Манчестер Сити» за 90 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Зинченко дал комментарий после матча с «Ипсвичем», в котором отдал ассист.
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