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  4. Побить трансферный рекорд. Реал готовит сумасшедшее предложение по звезде
Испания
21 апреля 2025, 10:31 |
1511
1

Побить трансферный рекорд. Реал готовит сумасшедшее предложение по звезде

Испанский гранд нацелен на Вильяма Салиба

21 апреля 2025, 10:31 |
1511
1
Побить трансферный рекорд. Реал готовит сумасшедшее предложение по звезде
Getty Images/Global Images Ukraine. Вильямс Салиба

Французский защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский гранд готовит предложение в размере 100 миллионов евро з 24-летнего футболиста. Английский клуб не хочет терять одного из ключевых игроков, но от предложения в 100 миллионов евро будет сложно отказаться.

В случае подписания Салиба за 100 миллионов евро, этот трансфер станет рекордным среди защитником. Самым дорогим переходом защитника на данный момент является трансфер Йошко Гвардиола из «РБ Лейпциг» в «Манчестер Сити» за 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Зинченко дал комментарий после матча с «Ипсвичем», в котором отдал ассист.

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Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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Перець
Краще купити таких як 2 Забарних, ніж ніякого Йошку і Салібу
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