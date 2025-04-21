Побить трансферный рекорд. Реал готовит сумасшедшее предложение по звезде

Французский защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский гранд готовит предложение в размере 100 миллионов евро з 24-летнего футболиста. Английский клуб не хочет терять одного из ключевых игроков, но от предложения в 100 миллионов евро будет сложно отказаться.

В случае подписания Салиба за 100 миллионов евро, этот трансфер станет рекордным среди защитником. Самым дорогим переходом защитника на данный момент является трансфер Йошко Гвардиола из «РБ Лейпциг» в «Манчестер Сити» за 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Зинченко дал комментарий после матча с «Ипсвичем», в котором отдал ассист.