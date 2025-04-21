Зинченко дал комментарий после матча с Ипсвичем, в котором отдал ассист
Украинский фулбек продолжает борьбу за место в стартовом составе
Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко дал комментарий после матча 33-го тура Английской Премьер-лиги с «Ипсвичем» в котором он отличился ассистом:
«Единственный победитель во всем этом (борьбе за выход в стартовом составе) — клуб. Мы все боремся за такие возможности и тем самым показываем, что хотим быть частью этой невероятной команды».
В текущем сезоне Александр Зинченко провел 20 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отдал ассист.
Ранее сообщалось о том, что известна оценка Зинченко за ассист против «Ипсвича»
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