Зинченко дал комментарий после матча с Ипсвичем, в котором отдал ассист

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко дал комментарий после матча 33-го тура Английской Премьер-лиги с «Ипсвичем» в котором он отличился ассистом:

«Единственный победитель во всем этом (борьбе за выход в стартовом составе) — клуб. Мы все боремся за такие возможности и тем самым показываем, что хотим быть частью этой невероятной команды».

В текущем сезоне Александр Зинченко провел 20 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отдал ассист.

Ранее сообщалось о том, что известна оценка Зинченко за ассист против «Ипсвича»