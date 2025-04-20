Кто получил 9.4? Известна оценка Зинченко за ассист против Ипсвича
Украинский защитник провел на поле весь матч
В воскресенье, 20 апреля, состоялся матч 33-го тура Английской Премьер-лиги между «Ипсвичем» и лондонским «Арсеналом».
Встречу принимал Портмен Роуд в Ипсвиче.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Гости добыли победу со счетом 0:4.
Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко провел на поле весь матч и отдал 1 ассист. Статистические порталі SofaScore и WhoScored дали украинцу оценки в 7.7 и 7.4 баллов. Лучшим игроком матча по версии SofaScore стал полузащитник гостей Мартин Эдегор, на счету которого ассист и оценка в 9.4. WhoScored выделил Леандро Троссарда, который оформил дубль, дав ему оценку в 8.6.
Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» с ассистом Зинченко разгромил «Ипсвич».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мирослав Ступар – об итогах крупного поражения «горняков»
Мирон Богданович считает, что переход в Серию А – был ошибкой