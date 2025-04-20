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  4. Кто получил 9.4? Известна оценка Зинченко за ассист против Ипсвича
Англия
20 апреля 2025, 18:49 | Обновлено 20 апреля 2025, 19:05
1177
1

Кто получил 9.4? Известна оценка Зинченко за ассист против Ипсвича

Украинский защитник провел на поле весь матч

20 апреля 2025, 18:49 | Обновлено 20 апреля 2025, 19:05
1177
1
Кто получил 9.4? Известна оценка Зинченко за ассист против Ипсвича
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В воскресенье, 20 апреля, состоялся матч 33-го тура Английской Премьер-лиги между «Ипсвичем» и лондонским «Арсеналом».

Встречу принимал Портмен Роуд в Ипсвиче.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Гости добыли победу со счетом 0:4.

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко провел на поле весь матч и отдал 1 ассист. Статистические порталі SofaScore и WhoScored дали украинцу оценки в 7.7 и 7.4 баллов. Лучшим игроком матча по версии SofaScore стал полузащитник гостей Мартин Эдегор, на счету которого ассист и оценка в 9.4. WhoScored выделил Леандро Троссарда, который оформил дубль, дав ему оценку в 8.6.

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» с ассистом Зинченко разгромил «Ипсвич».

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Зинченко отметился результативным действием за Арсенал
Ипсвич Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Леандро Троссард оценки WhoScored SofaScore Мартин Эдегор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Harun Bakircioğlu
Нормально отыграл Зинченко. В родной среде, так сказать, когда соперник несильный и груза ответственности нет и на родной позиции 8-ки. Грустно от того, что играть в полузащите начал перед своим финишем в Арсенале.
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