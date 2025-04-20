Зинченко отдал ассист! Арсенал с украинцем разгромил Ипсвич
Клуб из Лондона забил четыре безответных мяча
В воскресенье, 20 апреля, состоялся матч 33-го тура Английской Премьер-лиги между «Ипсвичем» и лондонским «Арсеналом».
Встречу принимал Портмен Роуд в Ипсвиче.
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В первом тайме гости забили 2 мяча и ушли на перерыв с комфортным преимуществом. Голами отличились Габриэл Мартинелли и Леандро Троссард. Во втором тайме «Арсенал» забил еще 2 гола, а левый защитник «Ипсвича» Лиф Дэвис получил красную карточку на 52-й минуте. Матч завершился со счетом 0:4.
Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко провел на поле весь матч и отдал 1 ассист.
После матча «Арсенал» с 66 очками остался 2-м, а «Ипсвич» с 21 баллом – 18-м.
Английская Премьер-лига. 33-й тур
Ипсвич – Арсенал – 0:4
Голы: Троссард, 14, 69, Мартинелли, 28
Удаление: Дэвис, 52
Ипсвич: Палмер, Дэвис, Гривс, О'Ши, Туанзебе, Кларк (Баргесс, 35), Каджуст (Луонго, 81), Морси (Чаплин, 90+1), Джонсон, Энсисо (Тэйлеро, 46), Хирст (Делап, 82)
Арсенал: Райа, Зинченко, Кивиор, Салиба, Уайт, Мерино (Льюис-Скэлли, 57), Райс (Тирни, 73), Эдегор, Мартинелли (Стерлинг, 73), Троссард (Батлер-Йоедеджи, 84), Сака (Нванери, 57)
Фото матча:
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