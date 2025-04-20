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Ипсвич Таун
20.04.2025 16:00 – FT 0 : 4
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Англия
20 апреля 2025, 17:56 | Обновлено 20 апреля 2025, 18:36
1586
1

Зинченко отдал ассист! Арсенал с украинцем разгромил Ипсвич

Клуб из Лондона забил четыре безответных мяча

20 апреля 2025, 17:56 | Обновлено 20 апреля 2025, 18:36
1586
1
Зинченко отдал ассист! Арсенал с украинцем разгромил Ипсвич
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсенал

В воскресенье, 20 апреля, состоялся матч 33-го тура Английской Премьер-лиги между «Ипсвичем» и лондонским «Арсеналом».

Встречу принимал Портмен Роуд в Ипсвиче.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

В первом тайме гости забили 2 мяча и ушли на перерыв с комфортным преимуществом. Голами отличились Габриэл Мартинелли и Леандро Троссард. Во втором тайме «Арсенал» забил еще 2 гола, а левый защитник «Ипсвича» Лиф Дэвис получил красную карточку на 52-й минуте. Матч завершился со счетом 0:4.

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко провел на поле весь матч и отдал 1 ассист.

После матча «Арсенал» с 66 очками остался 2-м, а «Ипсвич» с 21 баллом – 18-м.

Английская Премьер-лига. 33-й тур

Ипсвич – Арсенал – 0:4

Голы: Троссард, 14, 69, Мартинелли, 28

Удаление: Дэвис, 52

Ипсвич: Палмер, Дэвис, Гривс, О'Ши, Туанзебе, Кларк (Баргесс, 35), Каджуст (Луонго, 81), Морси (Чаплин, 90+1), Джонсон, Энсисо (Тэйлеро, 46), Хирст (Делап, 82)

Арсенал: Райа, Зинченко, Кивиор, Салиба, Уайт, Мерино (Льюис-Скэлли, 57), Райс (Тирни, 73), Эдегор, Мартинелли (Стерлинг, 73), Троссард (Батлер-Йоедеджи, 84), Сака (Нванери, 57)

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

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Арсенал Лондон Александр Зинченко Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Ипсвич Леандро Троссард Габриэл Мартинелли удаление (красная карточка) Итан Нванери
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 1
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Mark4854590
Зінченко зараз отримуватиме більше ігрового часу. У Арсенала півфінал ЛЧ і необхідна ротація, а матчі АПЛ відходять на другий план. Плюс, якщо клуб збираєтья продати Олександра влітку, то потрібно давати йому грати, аби просити більше грошей
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