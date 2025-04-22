АРТЕТА: «Очень довольны. У Сака была небольшая боль, но ничего серьезного»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета провел послематчевую пресс-конференцию после победы над «Ипсвичем» (4:0) в 33-м туре АПЛ:

«Мы очень довольны выступлением. Думаю, первые 35 минут – это одни из лучших минут, которые мы провели в этом сезоне, учитывая игры после матча в Мадриде. Мы забили два гола – честно говоря, могли забить три или четыре. Мы действительно доминировали в игре, очень высокий темп, и команда понимала, что именно нужно сделать, чтобы сегодня здесь победить. После удаления у них контекст игры изменился, и мы уже полностью контролировали матч, забили еще два гола и провели определенную ротацию. Так что в целом – очень позитивный день.

Сыграет ли Троссард в старте против ПСЖ? Он, безусловно, готов играть на любой позиции – нам нужно внести определенные коррективы не из-за ПСЖ, а из-за ситуации с Томасом Партеем и еще несколькими игроками. Но это хорошо, потому что команда показывает способность адаптироваться, и у некоторых игроков есть универсальность, чтобы играть на разных позициях. А это очень нужно, особенно с тем количеством игроков, которое у нас сейчас в распоряжении.

Фол против Букайо Сака в первом тайме? Арбитр принял решение, это очевидно. У него была небольшая боль, но ничего серьезного, так что это хорошо. Игра Сака и Эдегора? Думаю, они оба были очень хороши – Букайо не забил, но поучаствовал в нескольких голах, так же, как и Мартин. В целом, думаю, коллективно мы сегодня были очень, очень сильными.

Волновался ли, что травма Сака могла быть серьезной? Да, особенно с тем количеством игроков, что есть у нас сейчас, и особенно, когда идут в отбор сзади, потому что обычно это тот момент, когда нога стоит на земле, весь вес на ней, и ты не можешь ничего сделать, не успеваешь среагировать – но с ним все хорошо.

Будет ли ротация в матче против Кристал Пэлас? Мы должны как-то выставить 11 игроков на поле и сделать четыре–пять изменений. Посмотрим, как они восстановятся за несколько дней. Хорошо, что они хотят играть, потому что им нравится такой ритм. Мы настолько привыкли к игре каждые три дня, что парни сами этого требуют. И у нас не будет игры на выходных – там будет пауза, так что посмотрим, в каком состоянии будем в среду.

Возвращение Бена Уайта? Я очень рад за Бена, потому что он пропустил много футбола. Последние несколько сезонов он был очень стабильным и постоянным, а в этом сезоне, по разным причинам, он не играл так много. Сегодня, думаю, он провел очень хороший матч, и я очень рад, потому что у него много качества. Он добавляет нечто особенное этой линии, и было хорошо снова увидеть их вместе.

Троссард сместился направо по ходу игры: Нам нужно адаптироваться и размещать игроков в такие позиции и ситуации, которые могут быть очень сложными для соперника и которые одновременно могут создать угрозу с нашей стороны.

Интенсивность? Это то, что мы обсуждали перед матчем – быть интенсивнее их. Но что это значит? Это должно быть очень интенсивно – сосредоточенность, уровень внимания, умение предугадать за одну–две–три секунды, что будет дальше, и соответственно действовать. Думаю, команда была очень сосредоточенной с первых минут.

Игра Микеля Мерино в центре поля? Именно там он играл всю свою карьеру! Но у нас иногда очень короткая память – видели его как «девятку», и теперь странно снова видеть его в полузащите. Но, как по мне, он сыграл очень хорошо.

Мог ли фол против Сака быть хуже? Я не видел его в замедленном повторе, только в обычном темпе – да, он подрезал его сзади. Не думаю, что это было намеренно, но это, безусловно, опасно, потому что ты не можешь ничего сделать – не видишь его, не ожидаешь.

50-й гол Мартинелли за «Арсенал»? Это здорово – думаю, он сейчас в очень хорошей форме, уверен в себе, выглядит остро, и он появляется в очень опасных зонах в нужный момент – приятно это видеть».