Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. АРТЕТА: «Очень довольны. У Сака была небольшая боль, но ничего серьезного»
Чемпионат Англии
Ипсвич Таун
20.04.2025 16:00 – FT 0 : 4
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
22 апреля 2025, 03:31 | Обновлено 22 апреля 2025, 03:48
25
0

АРТЕТА: «Очень довольны. У Сака была небольшая боль, но ничего серьезного»

Главный тренер Арсенала ответил на вопросы после победы над Ипсвичем

22 апреля 2025, 03:31 | Обновлено 22 апреля 2025, 03:48
25
0
АРТЕТА: «Очень довольны. У Сака была небольшая боль, но ничего серьезного»
ФК Арсенал. Микель Артета

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета провел послематчевую пресс-конференцию после победы над «Ипсвичем» (4:0) в 33-м туре АПЛ:

«Мы очень довольны выступлением. Думаю, первые 35 минут – это одни из лучших минут, которые мы провели в этом сезоне, учитывая игры после матча в Мадриде. Мы забили два гола – честно говоря, могли забить три или четыре. Мы действительно доминировали в игре, очень высокий темп, и команда понимала, что именно нужно сделать, чтобы сегодня здесь победить. После удаления у них контекст игры изменился, и мы уже полностью контролировали матч, забили еще два гола и провели определенную ротацию. Так что в целом – очень позитивный день.

Сыграет ли Троссард в старте против ПСЖ? Он, безусловно, готов играть на любой позиции – нам нужно внести определенные коррективы не из-за ПСЖ, а из-за ситуации с Томасом Партеем и еще несколькими игроками. Но это хорошо, потому что команда показывает способность адаптироваться, и у некоторых игроков есть универсальность, чтобы играть на разных позициях. А это очень нужно, особенно с тем количеством игроков, которое у нас сейчас в распоряжении.

Фол против Букайо Сака в первом тайме? Арбитр принял решение, это очевидно. У него была небольшая боль, но ничего серьезного, так что это хорошо. Игра Сака и Эдегора? Думаю, они оба были очень хороши – Букайо не забил, но поучаствовал в нескольких голах, так же, как и Мартин. В целом, думаю, коллективно мы сегодня были очень, очень сильными.

Волновался ли, что травма Сака могла быть серьезной? Да, особенно с тем количеством игроков, что есть у нас сейчас, и особенно, когда идут в отбор сзади, потому что обычно это тот момент, когда нога стоит на земле, весь вес на ней, и ты не можешь ничего сделать, не успеваешь среагировать – но с ним все хорошо.

Будет ли ротация в матче против Кристал Пэлас? Мы должны как-то выставить 11 игроков на поле и сделать четыре–пять изменений. Посмотрим, как они восстановятся за несколько дней. Хорошо, что они хотят играть, потому что им нравится такой ритм. Мы настолько привыкли к игре каждые три дня, что парни сами этого требуют. И у нас не будет игры на выходных – там будет пауза, так что посмотрим, в каком состоянии будем в среду.

Возвращение Бена Уайта? Я очень рад за Бена, потому что он пропустил много футбола. Последние несколько сезонов он был очень стабильным и постоянным, а в этом сезоне, по разным причинам, он не играл так много. Сегодня, думаю, он провел очень хороший матч, и я очень рад, потому что у него много качества. Он добавляет нечто особенное этой линии, и было хорошо снова увидеть их вместе.

Троссард сместился направо по ходу игры: Нам нужно адаптироваться и размещать игроков в такие позиции и ситуации, которые могут быть очень сложными для соперника и которые одновременно могут создать угрозу с нашей стороны.

Интенсивность? Это то, что мы обсуждали перед матчем – быть интенсивнее их. Но что это значит? Это должно быть очень интенсивно – сосредоточенность, уровень внимания, умение предугадать за одну–две–три секунды, что будет дальше, и соответственно действовать. Думаю, команда была очень сосредоточенной с первых минут.

Игра Микеля Мерино в центре поля? Именно там он играл всю свою карьеру! Но у нас иногда очень короткая память – видели его как «девятку», и теперь странно снова видеть его в полузащите. Но, как по мне, он сыграл очень хорошо.

Мог ли фол против Сака быть хуже? Я не видел его в замедленном повторе, только в обычном темпе – да, он подрезал его сзади. Не думаю, что это было намеренно, но это, безусловно, опасно, потому что ты не можешь ничего сделать – не видишь его, не ожидаешь.

50-й гол Мартинелли за «Арсенал»? Это здорово – думаю, он сейчас в очень хорошей форме, уверен в себе, выглядит остро, и он появляется в очень опасных зонах в нужный момент – приятно это видеть».

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Итан Нванери (Арсенал).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Арсенал).
32’
Лейф Дэвис (Ипсвич Таун) получает красную карточку.
28’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Арсенал).
По теме:
У Онана есть предложение из Саудовской Аравии. МЮ назвал цену
Ни слова об отставке. Главный тренер Тоттенхэма объяснил еще одно поражение
Тоттенхэм – Ноттингем – 1:2. Падение Лондона. Видео голов и обзор матча
Арсенал Лондон Ипсвич чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Микель Артета пресс-конференция Букайо Сака
Николай Степанов Источник: ФК Арсенал Лондон
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тибо КУРТУА: «Наконец-то он это сделал»
Футбол | 22 апреля 2025, 01:38 0
Тибо КУРТУА: «Наконец-то он это сделал»
Тибо КУРТУА: «Наконец-то он это сделал»

Бельгиец отреагировал на гол Вальверде в ворота «Атлетика»

Луиш Каштру снова в Шахтере
Футбол | 21 апреля 2025, 14:25 45
Луиш Каштру снова в Шахтере
Луиш Каштру снова в Шахтере

Алексей Сливченко – о том, как Марино Пушич превратился в тень португальского экс-коуча «горняков»

Забарного в ПСЖ не будет. На Илью претендуют два топовых клуба
Футбол | 21.04.2025, 08:49
Забарного в ПСЖ не будет. На Илью претендуют два топовых клуба
Забарного в ПСЖ не будет. На Илью претендуют два топовых клуба
ФОТО. Награждение в Штутгарте: Porshe для Остапенко и хвастовство Соболенко
Теннис | 21.04.2025, 19:45
ФОТО. Награждение в Штутгарте: Porshe для Остапенко и хвастовство Соболенко
ФОТО. Награждение в Штутгарте: Porshe для Остапенко и хвастовство Соболенко
Боксер-чемпион бросил вызов Усику. Он только что победил украинца
Бокс | 21.04.2025, 03:26
Боксер-чемпион бросил вызов Усику. Он только что победил украинца
Боксер-чемпион бросил вызов Усику. Он только что победил украинца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Игрок Барселоны, женатый на украинке, красиво отметил ДР
ВИДЕО. Игрок Барселоны, женатый на украинке, красиво отметил ДР
21.04.2025, 05:10
Футбол
Проклятие Крусибла сработало. Чемпион мира драматично вылетел в 1-м раунде
Проклятие Крусибла сработало. Чемпион мира драматично вылетел в 1-м раунде
20.04.2025, 01:15 3
Снукер
Анчелотти прокомментировал выбор вратаря на Эль-Классико в финале Кубка
Анчелотти прокомментировал выбор вратаря на Эль-Классико в финале Кубка
21.04.2025, 07:55 3
Футбол
Две звезды согласились на переход в Реал. Серьезное усиление
Две звезды согласились на переход в Реал. Серьезное усиление
20.04.2025, 22:25 2
Футбол
Неожиданный вариант. Легендарный тренер хочет подписать Мудрика
Неожиданный вариант. Легендарный тренер хочет подписать Мудрика
20.04.2025, 12:07 16
Футбол
Эффектное возвращение. Гвоздик нокаутировал американца в третьем раунде
Эффектное возвращение. Гвоздик нокаутировал американца в третьем раунде
20.04.2025, 01:02 9
Бокс
Зинедин ЗИДАН: «Он был на одном уровне с Месси и Роналду»
Зинедин ЗИДАН: «Он был на одном уровне с Месси и Роналду»
21.04.2025, 01:00
Футбол
Справедливо ли место Кличко? Рейтинг лучших супертяжей за всю историю
Справедливо ли место Кличко? Рейтинг лучших супертяжей за всю историю
20.04.2025, 09:26 40
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем