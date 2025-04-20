20.04.2025 16:00 – FT 0 : 4
Англия20 апреля 2025, 18:04 | Обновлено 20 апреля 2025, 18:53
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ВИДЕО. Впервые за 15 месяцев. Как Зинченко отдал ассист в матче с Ипсвичем
Украинский фулбек отдал пас на гол Нванери
20 апреля 2025, 18:04 | Обновлено 20 апреля 2025, 18:53
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В воскресенье, 20 апреля, состоялся матч 33-го тура Английской Премьер-лиги между «Ипсвичем» и лондонским «Арсеналом».
Встречу принимал Портмен Роуд в Ипсвиче.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
На 88-й минуте матча Итан Нванери забил четвертый гол «Арсенала» после передачи Александра Зинченко. 0:4 на табло Портменд Роуд.
Последний раз украинец отличался ассистом на клубном уровне в январе 2024 года.
❗️ ВИДЕО. Впервые за 15 месяцев. Как Зинченко отдал ассист в матче с Ипсвичем
События матча
88’
ГОЛ ! Мяч забил Итан Нванери (Арсенал).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Арсенал).
32’
Лейф Дэвис (Ипсвич Таун) получает красную карточку.
28’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Арсенал).
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