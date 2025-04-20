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Чемпионат Англии
Ипсвич Таун
20.04.2025 16:00 – FT 0 : 4
Арсенал
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Англия
20 апреля 2025, 18:04 | Обновлено 20 апреля 2025, 18:53
1092
0

ВИДЕО. Впервые за 15 месяцев. Как Зинченко отдал ассист в матче с Ипсвичем

Украинский фулбек отдал пас на гол Нванери

20 апреля 2025, 18:04 | Обновлено 20 апреля 2025, 18:53
1092
0
ВИДЕО. Впервые за 15 месяцев. Как Зинченко отдал ассист в матче с Ипсвичем
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В воскресенье, 20 апреля, состоялся матч 33-го тура Английской Премьер-лиги между «Ипсвичем» и лондонским «Арсеналом».

Встречу принимал Портмен Роуд в Ипсвиче.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 88-й минуте матча Итан Нванери забил четвертый гол «Арсенала» после передачи Александра Зинченко. 0:4 на табло Портменд Роуд.

Последний раз украинец отличался ассистом на клубном уровне в январе 2024 года.

❗️ ВИДЕО. Впервые за 15 месяцев. Как Зинченко отдал ассист в матче с Ипсвичем

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Итан Нванери (Арсенал).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Арсенал).
32’
Лейф Дэвис (Ипсвич Таун) получает красную карточку.
28’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Арсенал).
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Ипсвич Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Итан Нванери видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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