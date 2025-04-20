ВИДЕО. Впервые за 15 месяцев. Как Зинченко отдал ассист в матче с Ипсвичем

В воскресенье, 20 апреля, состоялся матч 33-го тура Английской Премьер-лиги между «Ипсвичем» и лондонским «Арсеналом».

Встречу принимал Портмен Роуд в Ипсвиче.

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На 88-й минуте матча Итан Нванери забил четвертый гол «Арсенала» после передачи Александра Зинченко. 0:4 на табло Портменд Роуд.

Последний раз украинец отличался ассистом на клубном уровне в январе 2024 года.

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