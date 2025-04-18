В воскресенье, 20 апреля, состоится матч 33-го тура АПЛ «Ипсвич Таун» – «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «Портман Роуд» в Ипсвиче.

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Ипсвич Таун

«Ипсвич» в предыдущих матчах АПЛ обыграл «Борнмут» (2:1), и сыграл вничью с «Челси» (2:2). Но главный свой матч команда проиграла. «Ипсвич» мог попытаться навязать «Вулверхэмптону» борьбу за 17 место, но проиграл на своем поле 1:2. Теперь на 17 месте идет «Вест Хэм». Однако «Ипсвич» отстает от основного конкурента на 14 очков. А за шесть туров отыграть такой отрыв, тем более в АПЛ, практически невозможно. Все идет к тому, что «Ипсвич» снова опустится в Чемпионшип. А компанию ему составят «Лестер» и «Саутгемптон».

Арсенал

«Арсенал» подходит к матчу с «Ипсвичем» в великолепном настроении. Команда Микеля Артеты выбила «Реал» из четвертьфинала Лиги чемпионов. При этом «Арсенал» после домашней победы со счетом 3:0, обыграл соперника и в Мадриде (2:1). В полуфинале «Арсенал» сыграет с «ПСЖ». Фаны «канониров» теперь ожидают от команды победы в турнире. В чемпионате Англии «Арсенал» после побед над «Челси» (1:0) и «Фулхэмом» (2:1), сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1) и «Брентфордом» (1:1). В турнирной таблице «Арсенал» идет на втором месте. Конкуренты подбираются, но запас очков у «канониров» пока есть.

Личные встречи

В поединке первого круга «Арсенал» одержал скромную победу со счетом 1:0. До этого в матчах АПЛ команды встречались в сезоне 2001/2002. Тогда оба матча выиграл «Арсенал».

«Ипсвич Таун» – «Арсенал»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Ипсвич» забивает в среднем по 0,81 гола за игру. Средняя результативность «Арсенала» в гостях составляет 1,63 гола за матч.

Возможные составы

«Ипсвич Таун»: Палмер, Дэвис, Туанзебе, Берджесс, О'Ши, Каюсте, Морси, Джонсон, Энсисо, Кларк, Херст.

«Арсенал»: Райя, Тимбер, Салиба, Кивиор, Льюис-Скелли, Партей, Райс, Эдегор, Сака, Мерино, Мартинелли.

Прогноз

«Ипсвич» попробует подпортить жизнь фавориту. Возможен вариант, что забьют обе команды. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 2,0.