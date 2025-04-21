Ипсвич – Арсенал – 0:4. Разгром и ассист Зинченко. Видео голов и обзор

В воскресенье, 20 апреля, состоялся матч 33-го тура Английской Премьер-лиги между «Ипсвичем» и лондонским «Арсеналом».

Встречу принимал Портмен Роуд в Ипсвиче.

Гости добыли уверенную победу со счетом 4:0.

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко провел на поле весь матч и отдал 1 ассист.

После матча «Арсенал» с 66 очками остался 2-м, а «Ипсвич» с 21 баллом – 18-м.

Английская Премьер-лига. 33-й тур

Ипсвич – Арсенал – 0:4

Голы: Троссард, 14, 69, Мартинелли, 28

Удаление: Дэвис, 52