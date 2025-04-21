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Чемпионат Англии
Ипсвич Таун
20.04.2025 16:00 – FT 0 : 4
Арсенал
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Англия
21 апреля 2025, 00:18 |
180
0

Ипсвич – Арсенал – 0:4. Разгром и ассист Зинченко. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 33-го тура АПЛ

21 апреля 2025, 00:18 |
180
0
Ипсвич – Арсенал – 0:4. Разгром и ассист Зинченко. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсенал

В воскресенье, 20 апреля, состоялся матч 33-го тура Английской Премьер-лиги между «Ипсвичем» и лондонским «Арсеналом».

Встречу принимал Портмен Роуд в Ипсвиче.

Гости добыли уверенную победу со счетом 4:0.

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко провел на поле весь матч и отдал 1 ассист.

После матча «Арсенал» с 66 очками остался 2-м, а «Ипсвич» с 21 баллом – 18-м.

Английская Премьер-лига. 33-й тур

Ипсвич – Арсенал – 0:4

Голы: Троссард, 14, 69, Мартинелли, 28

Удаление: Дэвис, 52

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Итан Нванери (Арсенал).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Арсенал).
32’
Лейф Дэвис (Ипсвич Таун) получает красную карточку.
28’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Арсенал).
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Ипсвич Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко видео голов и обзор Итан Нванери Леандро Троссард Габриэл Мартинелли
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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