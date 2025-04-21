20.04.2025 16:00 – FT 0 : 4
Англия21 апреля 2025, 00:18 |
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Ипсвич – Арсенал – 0:4. Разгром и ассист Зинченко. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 33-го тура АПЛ
21 апреля 2025, 00:18 |
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В воскресенье, 20 апреля, состоялся матч 33-го тура Английской Премьер-лиги между «Ипсвичем» и лондонским «Арсеналом».
Встречу принимал Портмен Роуд в Ипсвиче.
Гости добыли уверенную победу со счетом 4:0.
Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко провел на поле весь матч и отдал 1 ассист.
После матча «Арсенал» с 66 очками остался 2-м, а «Ипсвич» с 21 баллом – 18-м.
Английская Премьер-лига. 33-й тур
Ипсвич – Арсенал – 0:4
Голы: Троссард, 14, 69, Мартинелли, 28
Удаление: Дэвис, 52
События матча
88’
ГОЛ ! Мяч забил Итан Нванери (Арсенал).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Арсенал).
32’
Лейф Дэвис (Ипсвич Таун) получает красную карточку.
28’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Арсенал).
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