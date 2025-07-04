Проблемные звезды. Три легионера, которые не хотят больше играть в Украине

В современной украинской Премьер-лиге менеджменту клубов приходится работать при весьма и весьма непростых условиях. Особенно это касается темы с приглашением легионеров. Сегодня уже мало найти за рубежом хорошего футболиста на приемлемых финансовых условиях, нужно еще и каким-то образом удерживать этого игрока в клубе, не давая ему поводов задуматься об уходе и о том, чтобы использовать фактор войны как повод для завершения сотрудничества на условиях, которые клуб не считает для себя выгодными.

Одним из ярких примеров того, что из потенциальной звезды за короткое время клуб может получить проблемный актив в минувшем сезоне стал вингер Луан Кампос. Бразилец великолепно провел первую часть сезона за «Верес», однако после зимней паузы изъявил нежелание возвращаться в Украину и был вынужден это сделать только после вмешательства юристов, объяснивших Луану, насколько проблемным может для него самого оказаться этот кейс, если дойдет до судебных разбирательств.

Впрочем, Луан по весне и близко не выглядел для «Вереса» игроком, создающим на поле добавочную стоимость, но в целом ровенскому клубу повезло, что этого исполнителя он взял лишь в аренду. Завершился сезон, а с ним и Луан отбыл обратно туда, откуда его и «выкопали», причем не факт, что в будущем этому вингеру вообще удастся еще где-то показать себя так же ярко, как до зимней паузы в УПЛ-2024/25.

А прямо сейчас еще как минимум у трех клубов УПЛ намечаются аналогичные проблемы, о которых уже публично говорят в прессе. Безусловно, это не все кейсы в нашем клубном футболе, особенно если учитывать игроков, покинувших страну сразу после начала полномасштабной войны против россии (например, Майкона из «Шахтера» или Витиньо из «Динамо», которых мы уже вряд ли когда-то увидим в оранжево-черной или бело-синей футболках соответственно), однако поговорим о них, как о наиболее резонансных…

Андерсон Джордан («Заря»)

ФК Заря

Бразильский центрбек Андерсон Джордан появился в украинском клубном футболе уже после начала полномасштабной войны. Если точнее, то этого легионера «Заря» подписала летом 2023 года. Сперва речь шла об аренде из клуба «Вила Нова», но после того, как Джордан отлично себя зарекомендовал в стане луганчан украинский клуб воспользовался шансом сделать его полноценным игроком своей команды. За это «Заря» заплатила 400 тысяч евро, и в целом не прогадала.

После сезона-2024/25 Андерсон Джордан еще больше добавил в цене, если опираться на оценочные данные портала Transfermarkt. Прямо сейчас 26-летний бразилец – это главный актив луганского клуба, оцениваемый в 1 миллион евро. Другой вопрос, что проблем с Джорданом у «Зари» этим летом, очевидно, будет немало.

Прежде всего, стоит отмечать, что контракт бразильского легионера с луганским клубом рассчитан до конца сезона-2025/26. Кроме этого, по слухам, Джордан уже дал понять руководству «Зари», что больше не намерен оставаться в Украине и продолжать выступать за луганскую команду. Легионер пошел и дальше в своих поступках: он де-факто саботировал начало сборов команды Виктора Скрипника, не явившись в Словению, где «Заря» ведет предсезонную подготовку.

Поговаривают, что таким поведением Джордан хочет склонить руководство «Зари» к более гибкой позиции в переговорах с братиславским «Слованом», который ныне торгуется по трансферу бразильского центрбека. Очевидно, что такая позиция футболиста существенно усложняет позиции «Зари» на рынке в общении с заинтересованными в Джордане клубами, да и контракт, истекающий всего-то через год, не добавляет уверенности луганчанам в торгах.

С другой стороны, Джордан вряд ли может добиться чего-то хорошего для себя, если будет столь откровенно пытаться ломать свой нынешний клуб «через колено». Дело в том, что ни под какие исключения в контрактных обязательствах типа пресловутого Annexe 7 случай с Андерсоном не подпадает, да и финансовых споров, насколько известно, у игрока с «Зарей» нет. Поэтому добиться досрочного расторжения контракта с украинцами Джордан вряд ли сможет, а если упрется аж чересчур сильно, то рискует нарваться на «воспитательные санкции» в виде ссылки в дубль. Уж где-где, а в «Заре» подобного рода практика в последние годы отработана прекрасно, можно даже сказать, что она там и вовсе поставлена на конвейер…

Хуан Альвина Безерра («Александрия»)

ФК Александрия

Если Луану Кампосу в «Вересе» так и не удалось стать открытием сезона-2024/25 в УПЛ, то вот его соотечественник Хуан Альвина Безерра из «Александрии» достиг желаемого. Миниатюрный вингер, который на родине подавал надежды в молодежной команде «Васко да Гама», но так и не сумел сделать шаг во взрослый футбол, оказался в Украине в начале сентября 2023 года. Тогда в «Александрии» поверили в Безерру, которого хотели подписать и некоторые другие команды УПЛ, но адаптация к новой лиге, стране, климату, культуре и жизни в условиях военного положения у бразильца происходила достаточно сложно.

По сути, заявить о себе во весь голос Безерре удалось лишь в концовке сезона-2023/24, а в минувшем розыгрыше УПЛ бразилец только развил успех и стал явным лидером «Александрии», завоевавшей историческое для себя «серебро» национального чемпионата. Неудивительно, что Хуан Альвина стал лучшим игроком УПЛ-2024/25 по оценкам Sport.ua. А еще неудивительно то, что интерес к бразильскому легионеру «Александрии» начали проявлять многие другие клубы…

В частности, в разное время в СМИ писали о том, что Безерра интересен «Олимпиакосу», «Лудогорцу», «Ференцварошу», «Арису». В «Александрии» в целом готовы пойти на продажу своего звездного легионера, но стремятся выручить от его ухода от 3 до 4 миллионов евро. Это очень большая сумма для клуба, который ранее на рынке ничем подобным никогда не выделялся, да и в еврокубках не примелькался настолько, чтобы с ним в Европе торговались на равных.

Как и в случае с Андерсоном Джорданом, для украинского клуба ситуация с Безеррой осложняется двумя факторами: окончанием контракта летом 2026 года, а также категорическим нежеланием Хуана Альвины продолжать выступать в УПЛ. Поговаривают, что вингер даже выкатил «Александрии» ультиматум о своей немедленной продаже в другой европейский клуб, пригрозив отказом возвращаться.

Сложно сказать, чем закончится вся эта история, и удастся ли обновленному менеджменту «Александрии» не упустить шанс неплохо заработать на Безерре, но и для самого игрока риски также присутствуют. Во-первых, Хуан Альвина не появлялся на поле со средины апреля из-за травмы, от которой продолжает восстанавливаться и ныне, а во-вторых, юридически что-то сделать с нежеланием «Александрии» его продавать по той цене, которую дают, бразилец вряд ли что-то сможет. Поэтому дальнейший язык ультиматумов в этой ситуации, как и с Андерсоном Джорданом, может лишь усугубить положение для обеих сторон…

Факундо Батиста («Полесье»)

ФК Полесье

Весьма неожиданно в список «отказников» угодил и 26-летний уругвайский центрфорвард «Полесья» Факундо Батиста. Он перебрался в Украину лишь в январе нынешнего года, став самым дорогостоящим приобретением в истории житомирского клуба. Детище Геннадия Буткевича пошло на трату 1,75 миллионов евро ради возможности увидеть в своих рядах Батисту.

И в футбольном плане Факундо не разочаровал. В чем-то он напомнил ценителям УПЛ своего тезку – Факундо Феррейру, который ранее играл за «Шахтер» и в лучшие годы являлся для украинской команды прекрасным финишером атак, своего рода мастером последнего касания. Уругваец Батиста очень быстро вписался в игровые схемы «Полесья» и, не выделяясь выдающейся работоспособностью на поле, шикарно занимался тем, что и должен – забивал, забивал, забивал…

Однако в начале июня на уругвайском радио появилась информация о том, что Факундо Батиста пожелал покинуть Украину, так как был испуган очередными террористическими атаками россиян, в том числе и на регион, где он проживал. И пускай некоторые болельщики начали высмеивать подобные слухи, спустя время стало понятно – они отнюдь не лишены здравого смысла. Батиста не прибыл в установленный срок в Украину, чтобы познакомиться с новым тренерским штабом «Полесья», а присоединился к команде уже непосредственно на тренировочных сборах в Австрии, объяснив такой поступок «определенными личными проблемами», но без конкретики.

Впоследствии Батиста встретился с президентом «Полесья» Геннадием Буткевичем, и в разговоре с боссом еще раз повторил, что не хочет дальше оставаться в Украине. В житомирском клубе понимают, что если не пойдут на условия Факундо, то могут попросту получить немотивированного исполнителя, а то и вовсе того, кто подался в «самоволку», из-за чего придется затевать долгие юридические споры и разбирательства. Поэтому в «Полесье» пока, видимо, хотят, чтобы Батиста по возможности сыграл в первых матчах квалификации Лиги конференций, а уже потом, если не изменит своей позиции по поводу возвращения в Украину, покинул стан «волков».

Примечательно, что серьезного интереса к Факундо Батисте в Европе сейчас нет. Максимум, на что может рассчитывать форвард – это возвращение в Мексику или Южную Америку, где претендентов на него вроде как и хватает, однако никто там не готов заплатить сумму, в которую своего бомбардира оценивает «Полесье», а это около 3 миллионов долларов, что еще и не так много, учитывая, что клаусула Факундо равна 7 миллионам.