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Украина. Премьер лига
12 июня 2025, 07:08 |
1391
0

Участник Лиги чемпионов сделал предложение о трансфере игрока из УПЛ

Джордан может покинуть луганскую «Зарю»

12 июня 2025, 07:08 |
1391
0
Участник Лиги чемпионов сделал предложение о трансфере игрока из УПЛ
ФК Заря Луганск. Андерсон Джордан

Защитник луганской «Зари» Андерсон Джордан может покинуть чемпионат Украины во время летнего трансферного окна.

В услугах 26-летнего футболиста заинтересован словацкий «Слован» из Братиславы. По информации источника, клуб Украинской Премьер-лиги уже получил предложение о переходе бразильца. Сумма потенциального трансфера составит 1,2-1,4 млн евро.

Джордан перебрался в «Зарю» в июле 2023 года на правах арены, через год был оформлен полноценный трансфер за 400 тысяч евро. В нынешнем сезоне бразилец провел 30 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

«Слован» седьмой раз подряд стал чемпионом Словакии и попал в Лигу чемпионов, где начнет свой путь из квалификации. В составе коллектива из Братиславы играет украинский полузащитник Даниил Игнатенко.

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Николай Титюк Источник: ТаТоТаке
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