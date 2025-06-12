Участник Лиги чемпионов сделал предложение о трансфере игрока из УПЛ

Защитник луганской «Зари» Андерсон Джордан может покинуть чемпионат Украины во время летнего трансферного окна.

В услугах 26-летнего футболиста заинтересован словацкий «Слован» из Братиславы. По информации источника, клуб Украинской Премьер-лиги уже получил предложение о переходе бразильца. Сумма потенциального трансфера составит 1,2-1,4 млн евро.

Джордан перебрался в «Зарю» в июле 2023 года на правах арены, через год был оформлен полноценный трансфер за 400 тысяч евро. В нынешнем сезоне бразилец провел 30 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

«Слован» седьмой раз подряд стал чемпионом Словакии и попал в Лигу чемпионов, где начнет свой путь из квалификации. В составе коллектива из Братиславы играет украинский полузащитник Даниил Игнатенко.