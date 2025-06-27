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Украина. Премьер лига
27 июня 2025, 22:30 | Обновлено 27 июня 2025, 22:52
1996
0

Названа клаусула и сумма, за которую Полесье готово продать Батисту

Претендентам на уругвайца придется раскошелиться

27 июня 2025, 22:30 | Обновлено 27 июня 2025, 22:52
1996
0
Названа клаусула и сумма, за которую Полесье готово продать Батисту
polissyafc.com. Факундо Батиста

26-летний уругвайский центрфорвард «Полесья» Факундо Батиста может покинуть житомирский клуб и Украину в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что легионер не хочет возвращаться в страну, где продолжается война и попросил своих агентов подыскать для него иные варианты в карьере.

По информации журналиста Алексиса Родригеса, в контракте Батисты с «Полесьем» прописана клаусула, равная 7 миллионам долларов. Впрочем, житомирский клуб будет готов продать Факундо за 3 миллиона долларов.

Активный интерес к Батисте проявляет «Атлетико Насьональ», который хотел бы арендовать нападающего, но «Полесье» категорически отвергает возможности с арендами.

Напомним, Факундо Батиста перешел в «Полесье» в январе из мексиканской «Некаксы» за 1,75 миллиона евро.

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Факундо Батиста Полесье Житомир трансферы УПЛ трансферы Атлетико Насьональ клаусула
Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
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