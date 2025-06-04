Жуан Безерра – лучший футболист УПЛ по оценкам Sport.ua

Сезон УПЛ 2024/2025 стал историей. Для кого-то радостной, для кого-то грустной. Впрочем, как и всегда. И, как и всегда, Sport.ua итожит сезон, определяя его героев. Определяя героев сразу в нескольких номинациях.

На протяжении всего сезона наши корреспонденты и обозреватели оценивали действия футболистов всех шестнадцати команд. В каждом матче. КПД игроков оценивался по десятибалльной шкале. В итоге был выведен средний балл. И страна узнала своих футбольных героев.

Главным открытием недавно завершившегося чемпионата Украины стала «Александрия». Команда Руслана Ротаня долгое время шла вровень с «Динамо» и на несколько шагов впереди «Шахтера». В итоге «горожане» впервые в своей истории завоевала серебряные медали. Неудивительно, что лучшим футболистом уходящего сезона стал представитель именно «Александрии» – Жуан Алвина Безерра.

Этот миниатюрный бразильский полузащитник появился в Александрии в сентябре 2023 года. Он пришел в команду на правах свободного агента. Пришел из «Васко да Гама». И без раскачек и акклиматизаций сразу же влился в коллектив Ротаня, став главной действующей фигурой в атаке «горожан».

Не прошло и полгода, как «Васко да Гама» спохватился, вознамерившись вернуть Безерра. Бразильцы хотели вернуть своего воспитанника, взяв его в аренду с правом выкупа, но Жуан возвращаться не захотел.

И не зря. Потому что в составе «Александрии» заиграл так, что на него обратили внимание известные европейские клубы. В том числе и «Шахтер».

Спортдиректор «горожан» Телько заявил по этому поводу, что клуб готов отпустить своего ведущего игрока, но при условии «адекватного предложения».

А тем временем Безерра разрывал УПЛ и вел «Александрию» к историческому финишу.

Очень даже может быть, что «горожане» в ушедшем сезоне выступили бы еще лучше, если бы их лидер атаки не травмировался. Но, к сожалению для Беззера и его команды, он получил повреждение и пропустил финишный отрезок сезона.

Тем не менее, это не помешало 22-летнему бразильцу удержаться на вершине нашей главной номинации.

Более чем на одну десятую балла от победителя отстали двое «горняков» – Артем Бондаренко, финишировавший на втором месте в нашем рейтинге, и один из лучших игроков чемпионского сезона «Шахтера» Георгий Судаков.

В этот раз «Шахтер» не убедил результатом, опустившись на третье место. Тем не менее, отрывками команда Марино Пушича демонстрировала яркий и результативный футбол. И в этих отрывках ведущие роли играли, как раз, полузащитники – Бондаренко и Судаков.

Представитель «Динамо», лучшей команды страны в нынешнем сезоне – Николай Шапаренко – занял в нашем плебисците четвертое место. Столь низкая позиция одного из лидеров киевского коллектива объясняется весьма просто. Николай провел очень круто первую часть чемпионата, но затем выбыл из строя по причине травмы.

Один из лидеров «Полесья» Алексей Гуцуляк занял пятое место. Наверняка мог быть выше, учитывая его огромный потенциал и умение в одиночку решать исход игрового момента. Однако «Полесье» часто лихорадило, а вместе с командой не лучшие моменты переживал и Гуцуляк.

Лихорадило в нынешнем сезоне и «Кривбасс». Бронзовый призер минувшего чемпионата не смог и в этот раз выступить столь успешно, финишировав на пятой позиции. Однако если кого-то и можно выделить в команде Юрия Вернидуба, так это Егора Твердохлиба – второго бомбардира сезона. И это – не имея амплуа форварда.

Дорогостоящий легионер «Шахтера» Кевин наверняка мог бы оказаться выше в нашем оценочном рейтинге, если бы и его команда оказалась выше в турнирной таблице. На данный момент Кевин пока что не делает разницы. Но потенциал у этого игрока, безусловно, высокий.

Лучший бомбардир чемпионата Владислав Ванат занял лишь восьмое место. Если бы эффективность динамовского нападающего была созвучной с эффектностью, тогда бы он наверняка был выше в таблице. А пока что имеем то, что имеем.

В нашем рейтинге оказался и проведший блестящий сезон опорник «Александрии» Иван Калюжный. Плоды работы «волнорезов» не всегда видны, хотя их роль в команде сложно переоценить. Возможно, если бы Иван чаще забивал такие красивые мячи, как в ворота «Шахтера», то наверняка бы оказался выше в нашем рейтинге.

Ну, и замыкают таблицу лучших игроков сезона Александр Назаренко из «Полесья» и представитель «Колоса» Владислав Велетень. Первому для более высокой позиции не хватило результативных действий на финише сезона, тогда как второму – наоборот.

Лучшим голкипером чемпионата Украины стал страж ворот «Колоса» Иван Пахолюк. И в этой связи нужно отдать должное ковалевской команде. В первую очередь потому, что доверилась молодому голкиперу (парню лишь 21 год), а во вторую – что умеет взращивать вратарские кадры. У Фесюна появилась очень достойная замена.

Второе место в рейтинге лучших голкиперов занял вратарь выбывшего в первую лигу «Ингульца» Алексей Паламарчук. И в этой связи нет ничего парадоксального. Наоборот, все закономерно. Своими геройствами и пенальтийными подвигами опытный вратарь заслужил на такое признание.

На третьем месте – голкипер «Кривбасса» Андрей Клищук. Минувший сезон он провел на более высоком уровне. Однако и в нынешнем не выпал из колеи. Всего одну сотую балла ему уступил вратарь «Полесья» Евгений Волынец. Этот голкипер обладает отменной игрой на линии. Если бы так же удачно играл на выходах, то наверняка оказался бы выше в таблице. А замыкает ведущую пятерку голкиперов безоговорочно основной страж ворот «Александрии» Георгий Ермаков. По умению играть ногами Ермаков – один из лучших вратарей в нынешнем сезоне УПЛ.

С лучшим защитником в этот раз все просто. Правофланговый оборонец «Александрии» Никита Кравченко провел лучший сезон в своей карьере. В его активе – восемь результативных передач. И очень стабильная игра.

То же самое (касаемо стабильности) нужно адресовать и левофланговому защитнику «Александрии» Александру Мартынюку, которого можно смело назвать одним из главных открытий нынешнего сезона. Он на втором месте по нашим оценкам.

Столько же, как и Мартынюк, набрал баллов и центрбек «Полесья» Сергей Чоботенко. А вот один из самых авторитетных защитников нашего чемпионата, капитан «Шахтера» Николай Матвиенко в этот раз – лишь на четвертой позиции.

Ведущую пятерку лучших оборонцев сезона замкнул Андрей Цуриков из «Колоса».

Определить лучших полузащитников – задача без звездочки. Потому что практически все лучшие исполнители сезона играют именно в средней линии. Если Безерра первенствовал, как лучший игрок, стало быть, он и лучший в своем амплуа. За игроком «Александрии» расположились знакомые все лица из нашей главной номинации – Бондаренко, Судаков, Шапаренко и Гуцуляк.

Лучший бомбардир сезона Владислав Ванат прогнозировано стал первым в плебисците лучших нападающих. А вот следом за динамовцем – довольно неожиданные персонажи. Неожиданные, в первую очередь, тем, что в итоговой пятерке не нашлось места ни одному форварду «Шахтера».

Зато там нашлось место главному форварду «Александрии» Александру Филиппову, занявшем второе место. Даниэль Соса из «Кривбасса» финишировал третьим. Забивал немного, но запомнился, прежде всего, активностью. Подобное можно адресовать и форварду «Руха» Ярославу Карабину, который умеет не только не использовать голевые моменты, но и их создавать. Замыкает пятерку капитан «Вереса» Руслан Степанюк. Опытный форвард не растерял голевого чутья. А если бы его команда финишный отрезок сезона провела более мотивированно, то быть бы Руслану выше в таблице.

Определить лучших отечественных исполнителей тоже не стало проблемой, потому что практически весь список лучших игроков сезона составлен украинскими игроками. Посему лишь констатируем, что на первых двух позициях – дончане Бондаренко и Судаков, затем киевлянин Шапаренко, а дальше Гуцуляк из Житомира и Твердохлиб из Кривого Рога.

Первые две позиции в легионерской номинации тоже очевидны – Безерра и Кевин. А вот дальше – ни одного представителя «Шахтера» или «Динамо». Зато сразу двое представителей «Кривбасса» - Хрвое Илич и Даниэль Соса. А на третьем месте – Брунинью из «Карпат». Его десять результативных действий в сезоне не могли остаться незамеченными.

Брунинью выиграл в номинации «лучший новичок». Львовский бразилец взял не только своей результативностью, но и красивыми индивидуальными действиями. На втором месте – лучший голкипер сезона Пахолюк. Яркий игрок «Вереса» Луан – на третьем месте. Опять-таки, был бы выше, если бы не смазанная «народной командой» концовка сезона. А далее – новички новичка УПЛ – Руслан Дедух и Максим Механив из «Левого берега».

Лучшим среди ветеранов стал динамовец Андрей Ярмоленко. Точнее, Андрей Николаевич Ярмоленко. Легендарный игрок блестяще провел заключительный отрезок чемпионата, став, к тому же, лучшим бомбардиром «Динамо» в чемпионатах страны. На втором месте – пенальтийный рекордсмен из «Ингульца» Паламарчук. Нестареющий защитник «Ворсклы» Игорь Пердута – на третьем месте. Нашлось место в этом рейтинге и для «питбуля» полтавской команды – Александра Скляра. Попал в наш рейтинг и оборонец «Черноморца» Богдан Бутко.

Лучшим молодым игроком сезона стал динамовский защитник Тарас Михавко. Несмотря на столь юный возраст, этот центрбек уже является основным в команде Александра Шовковского. К тому же, он очень полезен при выходе «бело-синих» из обороны.

«Горняк» Невертон еще наверняка проявит свои лучшие качества, но пока что он, как и его команда, блистал эпизодами. В нашем списке – и молодое дарование «Черноморца» Александр Пшеничнюк. Далее – Артем Гусол из «Колоса», юный голкипер «Оболони» Денис Марченко и александриец Даниил Ващенко.

Среди тех, кто пришли в наш чемпионат уже по ходу нынешнего сезона, в первую очередь нужно отметить еще одну удачную находку селекционного отдела «Александрии» – Теди Цару. Этот полузащитник – вне конкуренции в номинации «лучший джокер». Явно пришелся ко двору в «Колосе» Аринальдо Ррапай, играющий важную роль в центре поля и при стандартах. Опытный Олег Ильин из «Оболони» – на третьем месте в нашем плебисците. Явно усиливший «Александрию» экс-динамовец Владимир Шепелев – на четвертом месте. Замыкает ведущую пятерку атакующий игрок «Левого берега» Дмитрий Шастал.

Лучшие игроки УПЛ-2024/25 по оценкам Sport.ua (не менее 20 матчей)

Ср.оц. Игры 1. ЖУАН АЛВИНА БЕЗЕРРА Александрия 6,67 24 2. Артем БОНДАРЕНКО Шахтер 6,55 29 3. Георгий СУДАКОВ Шахтер 6,52 25 4. Николай ШАПАРЕНКО Динамо 6,48 23 5. Алексей ГУЦУЛЯК Полесье 6,47 29 6. Егор ТВЕРДОХЛЕБ Кривбасс 6,43 24 7. КЕВИН Шахтер 6,42 24 8. Владислав ВАНАТ Динамо 6,40 28 9. Иван КАЛЮЖНЫЙ Александрия 6,35 27 10. Александр НАЗАРЕНКО Полесье 6,32 28 11. Владислав ВЕЛЕТЕНЬ Колос 6,32 26

Вратари

Ср.оц. Игры 1. Иван ПАХОЛЮК Колос 6,27 26 2. Алексей ПАЛАМАРЧУК Ингулец 6,22 29 3. Андрей КЛИЩУК Кривбасс 6,15 24 4. Евгений ВОЛЫНЕЦ Полесье 6,14 22 5. Георгий ЕРМАКОВ Александрия 6,07 30

Защитники

Ср.оц. Игры 1. Никита КРАВЧЕНКО Александрия 6,25 27 2. Александр МАРТЫНЮК Александрия 6,22 29 3. Сергей ЧОБОТЕНКО Полесье 6,22 23 4. Николай МАТВИЕНКО Шахтер 6,18 22 5. Андрей ЦУРИКОВ Колос 6,16 28

Полузащитники

Ср.оц. Игры 1. ЖУАН АЛВИНА Александрия 6,67 24 2. Артем БОНДАРЕНКО Шахтер 6,55 29 3. Георгий СУДАКОВ Шахтер 6,52 25 4. Николай ШАПАРЕНКО Динамо 6,48 23 5. Алексей ГУЦУЛЯК Полесье 6,47 29

Нападающие

Ср.оц. Игры 1. Владислав ВАНАТ Динамо 6,40 28 2. Александр ФИЛИППОВ Александрия 6,24 27 3. Даниэль СОСА Кривбасс 6,19 29 4. Ярослав КАРАБИН Рух 6,10 30 5. Руслан СТЕПАНЮК Верес 6,07 28

Украинцы

Ср.оц. Игры 1. Артем БОНДАРЕНКО Шахтер 6,55 29 2. Георгий СУДАКОВ Шахтер 6,52 25 3. Николай ШАПАРЕНКО Динамо 6,48 23 4. Алексей ГУЦУЛЯК Полесье 6,47 29 5. Егор ТВЕРДОХЛЕБ Кривбасс 6,43 24

Иностранцы

Ср.оц. Игры 1. ЖУАН АЛВИНА Александрия 6,67 24 2. КЕВИН Шахтер 6,42 24 3. БРУНИНЬЮ Карпаты 6,29 24 4. Хрвое ИЛИЧ Кривбасс 6,25 23 5. Даниэль СОСА Кривбасс 6,19 29

Новички

Ср.оц. Игры 1. БРУНИНЬЮ Карпаты 6,29 24 2. Иван ПАХОЛЮК Колос 6,27 26 3. ЛУАН Верес 6,16 26 4. Руслан ДЕДУХ Левый берег 6,05 23 5. Максим МЕХАНИВ Левый берег 6,03 30

Ветераны (на начало чемпионата не менее 33 лет)

Ср.оц. Игры 1. Андрей ЯРМОЛЕНКО Динамо 6,29 21 2. Алексей ПАЛАМАРЧУК Ингулец 6,22 29 3. Игорь ПЕРДУТА Ворскла 5,95 28 4. Богдан БУТКО Черноморец 5,94 25 5. Александр СКЛЯР Ворскла 5,85 27

Юниоры (на конец чемпионата меньше 20 лет)

Ср.оц. Игры 1. Тарас МИХАВКО Динамо 6,02 26 2. НЕВЕРТОН Шахтер (6,35) 17 3. Александр ПШЕНИЧНЮК Черноморец (5,83) 16 4. Артем ГУСОЛ Колос (6,00) 13 5. Денис МАРЧЕНКО Оболонь (6,27) 11 6. Даниил ВАЩЕНКО Александрия (6,14) 11

Джокеры* (не менее 9 матчей)

Ср.оц. Игры 1. Теди ЦАРА Александрия 6,62 13 2. Аринальдо РРАПАЙ Колос 6,38 13 3. Олег ИЛЬИН Оболонь 6,36 11 4. Владимир ШЕПЕЛЕВ Александрия 6,25 12 5. Дмитрий ШАСТАЛ Левый берег 6,19 13

* пришли в команду после 1 октября 2024 года.