Дубль Зари: как работает чистилище для неблагонадежных футболистов

Никогда такого не было, и вот опять. 17 января в СМИ появилась информация о том, что «Заря» приняла решение отстранить от тренировочного процесса с первой командой трех основных футболистов – Игоря Снурницына, Дениса Нагнойного и Даниила Алефиренко. Все они были отправлены работать с командой U-19, то есть фактически сосланы в дубль. Впоследствии луганский клуб проинформировал, что Снурницын, Нагнойный и Алефиренко действительно не полетели в Турцию, чтобы готовиться с первой командой к весенней части сезона в УПЛ, но не стал акцентировать внимание на причинах такого решения.

По неофициальным данным, руководство «Зари» решило сослать в дубль троих футболистов из-за их нежелания продлевать контракты с луганским клубом. Трудовые соглашения Снурницына, Нагнойного и Алефиренко действительно истекают в конце июня текущего года, и уже сейчас их контракты являются незащищенными, что позволяет футболистам вести переговоры о подписании предварительных соглашений с кем-угодно.

Очевидно, что отправляя в дубль неблагонадежных футболистов, коими оказались нежелающие идти на условия руководства Снурницын, Нагнойный и Алефиренко, «Заря» пытается что-то доказать этим игрокам, или же другим, которые остаются на более длительных соглашениях в клубе. Посыл в общем-то весьма простой: мол, если не согласны с нашим видением ситуации, то сидите глубоко в дубле и теряйте квалификацию оставшиеся полгода, после чего далеко не факт, что у вас что-то получится на новом месте работы, если вы его вообще найдете.

С одной стороны, для клуба в подобном решении есть определенная логика, ведь делать ставку до конца сезона на игроков, которые уходят – это в чем-то опасно, а в чем-то бесперспективно. Опасно потому, что футболисты могут выходить на матчи без должного уровня мотивации и тем самым негативно влиять на остальной коллектив и, вероятно, результаты. Бесперспективно как минимум потому, что в новом сезоне клубу все равно придется обходиться без этих исполнителей, а потому чем раньше им будет найдена замена, тем лучше.

ФК Заря. Денис Нагнойный

Но почему-то именно в «Заре» подобные ситуации за последние годы стали чем-то абсолютно привычным и обыденным. Нынешнее трио «изгнанников» – это далеко не первые игроки основного состава, сосланные в дубль из-за проблем с контрактными обязательствами. Очевидно, всех «пострадавших» сейчас можно и не вспомнить, но для понимания того, что ситуация в «Заре» носит системный характер и не находит более цивилизованных и выгодных для клуба решений, достаточно ограничиться и несколькими наиболее резонансными примерами.

Летом 2017 года «Заря» официально объявила о продлении трудовых соглашений с двумя бразильцами – Рафаэлом Форстером и Паулиньо, – которые на тот момент были одними из лидеров команды Юрия Вернидуба. Однако очень скоро оказалось, что «черно-белые» поспешили, и фактически отрапортовали лишь о принципиальных договоренностях с футболистами, ведь когда дело дошло до реального подписания новых контрактов оба бразильца сковывать себя новыми обязательствами с «Зарей» отказались.

Форстер и Паулиньо в дисциплинарных целях были сосланы в дубль, и очень скоро первый перебрался в болгарский «Лудогорец». Юрий Вернидуб впоследствии объяснял свое видение той ситуации, охарактеризовав поступок бразильца весьма красноречиво – «он воткнул нам нож в спину». Говоря более прозаично, Форстер поступил так, как имел право поступить: за полгода до завершения контракта с «Зарей» он отказался оформлять новое соглашение, и начал переговоры с другими клубами. Несмотря на то, что луганчане планировали продать защитника туда, где им больше дадут, сам Рафаэл нашел выгодный вариант в Болгарии, где ему и его агенту банально «насыпали» больше в виде подъемных, и сделка была принципиально согласована.

К счастью, тогда «Заре» посчастливилось все-таки как-то сторговаться с «Лудогорцем», и даже получить компенсацию за Форстера. По данным Transfermarkt, луганчане выручили от трансфера 1,2 миллиона евро – сумму, которая была равна оценочной стоимости бразильца на тот момент. Весьма неплохо, особенно если учитывать перспективу бесплатного ухода футболиста и тот факт, что до этого, равно как и после этого, Форстер в своей карьере менял клубы исключительно на правах свободного агента, и спустя три года ушел из «Лудогорца» в «Ботафого» именно в таком статусе.

Однако с Паулиньо подобная схема уже не сработала. Тогдашний генеральный директор «Зари» сергей рафаилов для прессы заявил, что «бразилец слишком много возомнил о себе», вследствие чего отсидит в дубле остаток по контракту и покинет стан «черно-белых» свободным агентом. Так и произошло: в январе 2018 года Паулиньо, как и ранее Рафаэл Форстер, отбыл в Болгарию, но не в «Лудогорец», а в «Левски», который что-либо платить «Заре» за возможность оформить переход бразильца летом 2017-го наотрез отказался. Интересно, что спустя три года «Левски», в отличие от своих болгарских коллег из «Лудогорца» и ситуации с Форстером, удалось продать Паулиньо – в «Хаур-Факкан» из ОАЭ за 300 тысяч евро. Не такие уж и баснословные деньги, но все-таки – как говорится, «курочка по зернышку»…

Что касается «Зари», то в этом клубе, очевидно, сделали вывод о том, что поступили абсолютно правильно, и в будущем продолжили действовать методом «кнута», забывая о хотя бы периодической необходимости «пряника». В январе 2019 года луганчане сослали в дубль еще двоих экс-ключевых для первой команды футболистов. На этот раз в «чистилище» оказались Александр Сваток и Артем Гордиенко, которые наотрез отказались продлевать контракты с «Зарей». Причем в этой ситуации речь вновь шла о том, что трудовые соглашения обоих футболистов истекали уже через полгода, и это практически не оставляло менеджменту «черно-белых» пространства для маневров.

В итоге Сваток в феврале 2019-го перешел в хорватский «Хайдук», который согласился заплатить за центрбека 375 тысяч евро – сумму, крайне небольшую, учитывая, что на тот момент Александр оценивался на Transfermarkt в 1 миллион евро, но все-таки хоть какую-то. А вот Гордиенко, являющийся воспитанником «Зари» и являвшийся многолетним ее ключевым футболистом, был демонстративно отзаявлен клубом от возможности участия в весенних поединках УПЛ и, как ранее Паулиньо, просто досидел оставшиеся по контракту полгода в дубле луганчан.

Летом 2019 года Гордиенко, сыгравший 122 матча за «Зарю», на правах свободного агента ушел в «Шериф», а уже спустя полгода после этого вернулся в УПЛ, но в ряды «Александрии», которая, по неофициальной информации, заплатила определенную сумму отступных чемпиону Молдовы, чтобы заполучить опорного полузащитника.

Дальше – больше. В середине октября 2021 года «Заря» отправила в дубль одного из безусловных на тот момент лидеров первой команды Владислава Кочергина. Ситуация у того была привычная для «Зари» последних лет: летом 2022-го истекал контракт, а подписывать новый футболист на условиях луганчан отказывался, и выражал желание попробовать силы где-то в другом месте.

В январе 2022-го в СМИ появилась информация об интересе к Кочергину со стороны «Арминии», игравшей на тот момент в Бундеслиге, но договориться сторонам так и не удалось. Немцы отложили потенциальный трансфер на лето, а затем в Украине началась полномасштабная фаза войны с российскими оккупантами, а «Арминия» вылетела из элитарного дивизиона немецкого футбола и ей также было уже не до трансфера Кочергина.

Владислав досидел до конца контракта, и летом 2022-го на правах свободного агента отбыл в «Ракув», с которым уже успел выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок Польши, и продолжает оставаться основным футболистом для первой команды. На момент ухода из «Зари» оценочная стоимость Кочергина на Transfermarkt составляла 2 миллиона евро, а это прямая недополученная прибыль для луганчан…

Следующая подобная ситуация вокруг отказа футболиста «Зари» продлевать истекающий контракт произошла в начале 2022 года. Тогда в дубле оказался хавбек Артем Громов, которого луганчане также не взяли на тренировочный сбор в Турцию с первой командой. Футболист изъявлял желание немедленно сменить обстановку и давал понять, что не собирается продлевать контракт с «Зарей». Но из-за начавшегося в конце февраля полномасштабного вторжения россии футбол в Украине был поставлен на паузу, а летом 2022-го Громов, у которого де-юре завершился контракт с «бело-черными», на правах свободного агента ушел в «Днепр-1».

В 2023-м у «Зари» тоже не обошлось без ссылок неугодных в дубль. На этот раз в «чистилище» оказался талантливый Максим Хлань, который имел трудовое соглашение с луганским клубом до конца календарного года и отказывался от его пролонгации. Но здесь ситуация зашла еще дальше: летом минувшего года Хлань в одностороннем порядке расторг контракт с «Зарей», а вскоре на правах свободного агента перешел в польскую «Лехию» из Гданьска, с которой оформил полноценный договор на два сезона. При этом никаких внятных юридических толкований ситуации со стороны топ-менеджмента «Зари» для широкой общественности так и не последовало…

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Как видим, тактику отправки в дубль игроков, которые отказываются продлевать истекающие контракты, в «Заре» уже фактически поставили на конвейер. Другое дело, что особой пользы клубу это не приносит, и почему-то никто в топ-менеджменте «бело-черных» над этим не задумывается, чтобы попробовать что-либо поменять. Лишь за двух игроков из перечисленных выше луганчане смогли получить хоть какую-то финансовую компенсацию, если исходить из данных в открытых источниках. Остальные же ушли из «Зари» свободными агентами, оставив клуб без возможности заработать, ведь речь идет не об игроках сомнительного уровня, а о тех, кто успел проявить себя и показать определенный класс мастерства.

Также интересно, почему в «Заре» до последнего затягивают с вопросом о пролонгации контрактов. Почему с футболистами не начинают вести переговоры о новом трудовом соглашении за год или полтора до истечения прежнего, особенно если речь идет о ключевых исполнителях? Ведь в таком случае, если договориться не удается категорически, игрока можно выставить на трансфер и успеть продать, не дожидаясь периода, когда его контракт окажется незащищенным.

ua-football. Игорь Снурницын

Обращает на себя внимание и тот факт, что из нынешней тройки «изгнанников» в «Заре» (Снурницын, Нагнойный, Алефиренко), по слухам, двое уже подписали предварительные контракты с другими украинскими клубами. В частности, Нагнойный якобы продолжит карьеру в «Металлисте 1925», а Алефиренко заключил соглашение с «Колосом». Одновременно все они являются клиентами агентской компании ProStar, руководителем которой является Вадим Шаблий. Последнего, если опираться на слухи, называют негласным спортивным директором «Зари» – человеком, который де-факто проводит подбор кадров и ответственен за многие аспекты как в работе с футболистами, так и в приглашении тренеров. И почему тогда топ-менеджмент луганчан закрывает глаза на то, как компания их «поставщика футболистов» позволяет своим клиентам саботировать возможность получения прибыли от продажи этих игроков?

Очевидно, что вполне логичных вопросов на эту тему можно поставить еще очень много, но ответ на них напрашивается только один – в «Заре» отсутствует профессионально выстроенная система по вопросу контрактов с футболистами, их своевременного продления или продажи тех, кто больше не хочет выступать за «бело-черных». Поэтому клуб несет финансовые убытки там, где мог бы хоть немного зарабатывать. Поэтому команда оказалась так низко в турнирной таблице УПЛ. И, не исключено, что по указанным выше причинам клубу до сих пор не удается найти полноценного нового главного тренера, а ведь с момента отставки Валерия Кривенцова прошло уже два с половиной месяца.

И если кому-то в «Заре» эта критика покажется чересчур жесткой, то просто поймите одно: когда вы все будете делать максимально грамотно и на высшем уровне, то и мы с удовольствием напишем о ваших достижениях, признав их и подчеркнув всю виртуозность менеджерских решений. И уж поверьте, журналисты и болельщики невероятно соскучились по тем славным временам «мужиков», которые были способны навести шороху не только в родной Премьер-лиге, но и в еврокубках, а не заниматься агентской ерундой и прозябать в зоне переходных матчей…