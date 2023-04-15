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  4. Источник: Заря перевела хавбека в молодежную команду, названа причина
Украина. Премьер лига
15 апреля 2023, 08:41 | Обновлено 15 апреля 2023, 08:48
760
1

Источник: Заря перевела хавбека в молодежную команду, названа причина

Максим Хлань больше не тренируется с первой командой луганчан

15 апреля 2023, 08:41 | Обновлено 15 апреля 2023, 08:48
760
1
Источник: Заря перевела хавбека в молодежную команду, названа причина
ФК Заря Луганск. Максим Хлань

Хавбек луганской «Зари» Максим Хлань был переведен в молодежную команду U-19.

Причиной является то, что хавбек отказался подписывать новый контракт с луганским клубом.

Действующее соглашение игрока с клубом истекает в декабре 2023 года. Футболист хочет перейти в Европу как можно быстрее.

В текущем сезоне Хлань в текущем сезоне сыграл за «Зарю» 8 матчей и отдал 2 голевых передачи.

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Источник ТаТоТаке
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zhyr
а в Зорі нічого не змінюється))
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