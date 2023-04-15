Источник: Заря перевела хавбека в молодежную команду, названа причина

Хавбек луганской «Зари» Максим Хлань был переведен в молодежную команду U-19.

Причиной является то, что хавбек отказался подписывать новый контракт с луганским клубом.

Действующее соглашение игрока с клубом истекает в декабре 2023 года. Футболист хочет перейти в Европу как можно быстрее.

В текущем сезоне Хлань в текущем сезоне сыграл за «Зарю» 8 матчей и отдал 2 голевых передачи.