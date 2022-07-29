Украина. Премьер лига29 июля 2022, 18:40 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Заря продлила контракт с хавбеком
Максим Хлань останется в луганском клубе
29 июля 2022, 18:40 |
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«Заря» официально сообщила о продлении контракта с Сергеем Хланем. Новое соглашение с 21-летним полузащитником рассчитано на полтора года – до 31 декабря 2023 года.
Хлань перешел в «Зарю» год назад. Пока что за основную команду луганчан не провел ни одного матча, выступал только в чемпионате юношеских команд.
Также сегодня «Заря» подписала форварда Дениса Безбородько.
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