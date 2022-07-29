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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Заря продлила контракт с хавбеком
Украина. Премьер лига
29 июля 2022, 18:40 |
376
0

ОФИЦИАЛЬНО. Заря продлила контракт с хавбеком

Максим Хлань останется в луганском клубе

29 июля 2022, 18:40 |
376
0
ОФИЦИАЛЬНО. Заря продлила контракт с хавбеком
ФК Заря. Максим Хлань

«Заря» официально сообщила о продлении контракта с Сергеем Хланем. Новое соглашение с 21-летним полузащитником рассчитано на полтора года – до 31 декабря 2023 года.

Хлань перешел в «Зарю» год назад. Пока что за основную команду луганчан не провел ни одного матча, выступал только в чемпионате юношеских команд.

Также сегодня «Заря» подписала форварда Дениса Безбородько.

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Заря Луганск Максим Хлань продление контракта
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Источник ФК Заря
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