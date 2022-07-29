ОФИЦИАЛЬНО. Заря продлила контракт с хавбеком

«Заря» официально сообщила о продлении контракта с Сергеем Хланем. Новое соглашение с 21-летним полузащитником рассчитано на полтора года – до 31 декабря 2023 года.

Хлань перешел в «Зарю» год назад. Пока что за основную команду луганчан не провел ни одного матча, выступал только в чемпионате юношеских команд.

Также сегодня «Заря» подписала форварда Дениса Безбородько.