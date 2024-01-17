Источник: Заря отстранила 3 ​​ключевых игрока. Известна причина

Защитник Игорь Снурницын, полузащитник Денис Нагнойный и нападающий Даниил Алефиренко не поедут на сборы в Турцию вместе с футболистами луганской «Зари», сообщает ТаТоТаке.

Такое решение руководство клуба приняло из-за того, что игроки отказались продлевать свои контракты, срок действия которых истекает 30 июня 2024 года. Будущих свободных агентов отправят тренировать с командой U-19.

По информации источника, несколько клубов проявляют интерес к Денису Нагнойному. Ранее сообщалось, что Даниил Алефиренко подписал предварительное соглашение с ковалевским «Колосом».