Источник: Заря отстранила 3 ключевых игрока. Известна причина
Игорь Снурницын, Денис Нагнойный и Даниил Алефиренко не поедут на сборы
Защитник Игорь Снурницын, полузащитник Денис Нагнойный и нападающий Даниил Алефиренко не поедут на сборы в Турцию вместе с футболистами луганской «Зари», сообщает ТаТоТаке.
Такое решение руководство клуба приняло из-за того, что игроки отказались продлевать свои контракты, срок действия которых истекает 30 июня 2024 года. Будущих свободных агентов отправят тренировать с командой U-19.
По информации источника, несколько клубов проявляют интерес к Денису Нагнойному. Ранее сообщалось, что Даниил Алефиренко подписал предварительное соглашение с ковалевским «Колосом».
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