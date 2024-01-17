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Украина. Премьер лига
17 января 2024, 22:07 | Обновлено 17 января 2024, 22:11
3153
7

Источник: Заря отстранила 3 ​​ключевых игрока. Известна причина

Игорь Снурницын, Денис Нагнойный и Даниил Алефиренко не поедут на сборы

17 января 2024, 22:07 | Обновлено 17 января 2024, 22:11
3153
7
Источник: Заря отстранила 3 ​​ключевых игрока. Известна причина
ФК Заря. Денис Нагнойный

Защитник Игорь Снурницын, полузащитник Денис Нагнойный и нападающий Даниил Алефиренко не поедут на сборы в Турцию вместе с футболистами луганской «Зари», сообщает ТаТоТаке.

Такое решение руководство клуба приняло из-за того, что игроки отказались продлевать свои контракты, срок действия которых истекает 30 июня 2024 года. Будущих свободных агентов отправят тренировать с командой U-19.

По информации источника, несколько клубов проявляют интерес к Денису Нагнойному. Ранее сообщалось, что Даниил Алефиренко подписал предварительное соглашение с ковалевским «Колосом».

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Игорь Снурницын Денис Нагнойный Даниил Алефиренко Заря Луганск свободный агент Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ТаТоТаке Заря Луганск U-19 учебно-тренировочные сборы
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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zhyr
нічого в Зорі не міняється
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+5
Vitaliy Shevchenko
Так, а чому не підписували з ними довгострокові контракти? Мають право, нехай влаштовують своє майбутнє.
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+5
ZANREGENT1993
Кейс Хланя,забыл кто там до него был. Снурницын? Пусть ДК забирает. Левоногий центральный защитник,они ведь ищут игрока такого плана. Ну а так Заре путь в Первую Лигу с таким подходом к игрокам. Они ведь не рабы. Жесть... не удивительно что у них так часто тренеры менялись
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+2
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fly
С уходом усатого мaрaзматика с поста гендиректора все з гравцями скотилося в трешак. Або нормального керівника, або років за 5(максимум) буде доля Дніпра і металіста
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0
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