Украина. Премьер лига27 января 2024, 13:30 |
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Заря не договорилась с иностранным тренером. Клуб продолжает поиски
Аттевелда в команде не будет
27 января 2024, 13:30 |
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Руководству «Зари» не удалось договориться с наставником Раймондом Аттевелдом, который ранее был в тренерском штабе Патрика ван Леувена в «Шахтере».
Сообщается, что стороны не смогли прийти к согласию по финансовому вопросу – «Заря» предложила значительно меньше, чем просил нидерландский специалист.
Клуб продолжает поиски наставника, но пока нет информации, кто может стать тренером команды. Исполняющим обязанности остается Юрий Коваль.
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Комментарии 1
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Нічого не маю проти Коваля, але досі впевнений, що треба було спочатку нового тренера знайти, а вже потім розривати відносини з Кривенцовим. Хай він і не топ-тренер, але гру та дісципліну почав покращувати. Але це вже справи минуліх днів - сподіваємося на те, що Зоря, як той Фенікс знов відродиться.
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