Заря не договорилась с иностранным тренером. Клуб продолжает поиски

Руководству «Зари» не удалось договориться с наставником Раймондом Аттевелдом, который ранее был в тренерском штабе Патрика ван Леувена в «Шахтере».

Сообщается, что стороны не смогли прийти к согласию по финансовому вопросу – «Заря» предложила значительно меньше, чем просил нидерландский специалист.

Клуб продолжает поиски наставника, но пока нет информации, кто может стать тренером команды. Исполняющим обязанности остается Юрий Коваль.