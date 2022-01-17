Громов хочет покинуть Зарю. Его перевели в дубль

Полузащитник настроен сменить клуб

  • 17.01.2022 15:16
  • 2094 просмотра
  • 6 комментариев
Громов хочет покинуть Зарю. Его перевели в дубль
© ФК Заря. Артем Громов

32-летний полузащитник «Зари» Артем Громов зимой хочет сменить клуб. По информации источника, у игрока есть предложения от других клубов и он хочет сменить обстановку. По этой причине Громов не поехал на сборы в Турцию и переведен в дубль.

Сообщается, что Громовым интересуется клуб УПЛ, а также клуб из Восточной Европы. Оба клуба готовы предложить игроку лучшие финансовые условия. Отметим, что в дубле «Зари» находится еще один ключевой игрок клуба – Владислав Кочергин. Он не хочет подписывать с клубом новый контракт.

Ранее была информация, что «Заря» расторгла контракт с защитником.

Источник — Сайт болельщиков ФК Заря Луганск

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 17.01.2022 15:26
    +3
    старый сюжет...
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 17.01.2022 15:26
    +2
    "клуб зі Східної Європи" - прямо заінтригували... І яка б це країна зі Східної Європи хотіла підписати мишебратського ватана ?
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 17.01.2022 16:00
    +1
    Вова Бойко, 17.01.2022 15:56
    Цікаво якщо Скрипник захоче залишити Зорю,його теж переведуть в дубль))
    Скрипник - половина Зари, для него найдут деньги, вот только не надоело ли ему на каждый сезон готовить на 50% новый состав. Тут у самого терпеливого сдадут нервы.
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    GloryUkraine
    GloryUkraine, 17.01.2022 15:27
    +1
    ALKOSruLKA, 17.01.2022 15:26
    "клуб зі Східної Європи" - прямо заінтригували... І яка б це країна зі Східної Європи хотіла підписати мишебратського ватана ?
    На захід від Уральських гір.😁
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    potemkin78
    online
    potemkin78, 17.01.2022 16:04
    0
    ALKOSruLKA, 17.01.2022 15:26
    "клуб зі Східної Європи" - прямо заінтригували... І яка б це країна зі Східної Європи хотіла підписати мишебратського ватана ?
    Молдова
    Ссылка
    Вова Бойко
    Вова Бойко, 17.01.2022 15:56
    0
    Цікаво якщо Скрипник захоче залишити Зорю,його теж переведуть в дубль))
    Ссылка
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