Громов хочет покинуть Зарю. Его перевели в дубль

32-летний полузащитник «Зари» Артем Громов зимой хочет сменить клуб. По информации источника, у игрока есть предложения от других клубов и он хочет сменить обстановку. По этой причине Громов не поехал на сборы в Турцию и переведен в дубль.

Сообщается, что Громовым интересуется клуб УПЛ, а также клуб из Восточной Европы. Оба клуба готовы предложить игроку лучшие финансовые условия. Отметим, что в дубле «Зари» находится еще один ключевой игрок клуба – Владислав Кочергин. Он не хочет подписывать с клубом новый контракт.

Ранее была информация, что «Заря» расторгла контракт с защитником.