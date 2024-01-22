Заря подтвердила: три ключевых игрока не работают с командой

«Заря» прибыла на сбор в Турцию, однако в списке игроков, который предоставил клуб, нет трех основных футболистов: Даниила Алефиренко, Дениса Нагнойного и Игоря Снурницына.

Ранее сообщалось, что все трое остались вне состава из-за отказа подписывать с «Зарей» новые контракты. У всех договоры завершаются летом 2024 года, а Алефиренко уже договорился о переходе в «Колос».

Состав Зари на сбор: Александр Сапутин, Никита Турбаевский, Антон Жилкин, Максим Набит, Арсений Батагов, Богдан Бутко, Роман Вантух, Джордан, Антон Боль, Игорь Кирюханцев, Алексей Хахлев, Кирилл Дришлюк, Дмитрий Мышнев, Вячеслав Чурко, Денис Яцык, Викентий Волошин, Илья Гулько, Иван Головкин, Игорь Горбач, Владислав Бугай, Петар Мичин, Венделл, Артем Слесарь, Артем Бенедюк, Эдуардо Герреро.