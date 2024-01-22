Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заря подтвердила: три ключевых игрока не работают с командой
Украина. Премьер лига
22 января 2024, 10:32 |
754
0

Заря подтвердила: три ключевых игрока не работают с командой

Команда уже на сборе в Турции

22 января 2024, 10:32 |
754
0
Заря подтвердила: три ключевых игрока не работают с командой
ФК Заря

«Заря» прибыла на сбор в Турцию, однако в списке игроков, который предоставил клуб, нет трех основных футболистов: Даниила Алефиренко, Дениса Нагнойного и Игоря Снурницына.

Ранее сообщалось, что все трое остались вне состава из-за отказа подписывать с «Зарей» новые контракты. У всех договоры завершаются летом 2024 года, а Алефиренко уже договорился о переходе в «Колос».

Состав Зари на сбор: Александр Сапутин, Никита Турбаевский, Антон Жилкин, Максим Набит, Арсений Батагов, Богдан Бутко, Роман Вантух, Джордан, Антон Боль, Игорь Кирюханцев, Алексей Хахлев, Кирилл Дришлюк, Дмитрий Мышнев, Вячеслав Чурко, Денис Яцык, Викентий Волошин, Илья Гулько, Иван Головкин, Игорь Горбач, Владислав Бугай, Петар Мичин, Венделл, Артем Слесарь, Артем Бенедюк, Эдуардо Герреро.

По теме:
Игра по чужим правилам. Как оценивать новый контракт Степаненко с Шахтером
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал голкипера из грузинской Дилы
Ворскла – Лапи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Заря Луганск Денис Нагнойный Игорь Снурницын Даниил Алефиренко учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига
Источник ФК Заря Луганск
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как далеко лидер? Довбик – в топ-3 лучших бомбардиров Жироны в Ла Лиге
Футбол | 22 января 2024, 09:25 0
Как далеко лидер? Довбик – в топ-3 лучших бомбардиров Жироны в Ла Лиге
Как далеко лидер? Довбик – в топ-3 лучших бомбардиров Жироны в Ла Лиге

Впереди легенда клуба Стуани

СТЕПАНЕНКО: «Благодаря своему опыту должен помогать молодым игрокам»
Футбол | 22 января 2024, 03:37 3
СТЕПАНЕНКО: «Благодаря своему опыту должен помогать молодым игрокам»
СТЕПАНЕНКО: «Благодаря своему опыту должен помогать молодым игрокам»

Тарас Степаненко назвал свои цели в донецком «Шахтере»

Подписали за 7 миллионов. Романо не удержался и оценил игру Довбика
Футбол | 22.01.2024, 00:05
Подписали за 7 миллионов. Романо не удержался и оценил игру Довбика
Подписали за 7 миллионов. Романо не удержался и оценил игру Довбика
Свитолина снялась с матча 1/8 финала Australian Open 2024 против Носковой
Теннис | 22.01.2024, 05:20
Свитолина снялась с матча 1/8 финала Australian Open 2024 против Носковой
Свитолина снялась с матча 1/8 финала Australian Open 2024 против Носковой
Даяна Ястремская – Виктория Азаренко. Прогноз и анонс на матч Aus Open
Теннис | 22.01.2024, 02:40
Даяна Ястремская – Виктория Азаренко. Прогноз и анонс на матч Aus Open
Даяна Ястремская – Виктория Азаренко. Прогноз и анонс на матч Aus Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16-летняя украинка пожала руку россиянке на Aus Open. Отец принес извинения
16-летняя украинка пожала руку россиянке на Aus Open. Отец принес извинения
20.01.2024, 19:27 37
Теннис
ВИДЕО. Артем Довбик оформил хет-трик за шесть минут матча Ла Лиги
ВИДЕО. Артем Довбик оформил хет-трик за шесть минут матча Ла Лиги
21.01.2024, 22:21 19
Футбол
Элина Свитолина – Виктория Голубич. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Элина Свитолина – Виктория Голубич. Прогноз и анонс на матч Australian Open
20.01.2024, 10:16 8
Теннис
Украинцы уничтожили Севилью. Какие оценки у Довбика и Цыганкова за матч?
Украинцы уничтожили Севилью. Какие оценки у Довбика и Цыганкова за матч?
22.01.2024, 00:30 3
Футбол
Стало известно, какую зарплату Реал предлагает Лунину по новому контракту
Стало известно, какую зарплату Реал предлагает Лунину по новому контракту
20.01.2024, 19:22 20
Футбол
Ястремская в двух сетах переиграла Азаренко и вышла в 1/4 финала Aus Open
Ястремская в двух сетах переиграла Азаренко и вышла в 1/4 финала Aus Open
22.01.2024, 05:27 62
Теннис
Один из лучших. Стала известна оценка Зинченко за разгром Кристал Пэлас
Один из лучших. Стала известна оценка Зинченко за разгром Кристал Пэлас
20.01.2024, 16:57 9
Футбол
Клопп предложил умирающему тренеру на день возглавить Ливерпуль
Клопп предложил умирающему тренеру на день возглавить Ливерпуль
20.01.2024, 13:54 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем