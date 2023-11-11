Зарю накрыл хаос. Как два авантюрных решения разрушили бронзовую команду

Сезон-2022/23, который оказался для всего профессионального украинского футбола самым сложным в истории из-за активной фазы российско-украинской войны, для «Зари» выдался более чем успешным. Луганская команда в четвертый раз за время независимости Украины финишировала на третьей, «бронзовой», позиции, попутно получив возможность снова попробовать силы в еврокубках. Более того, именно главного тренера «Зари», коим в сезоне-2022/23 был Патрик ван Леувен, неожиданно для большинства признали лучшим наставником минувшего чемпионата.

Впрочем, на этом все успехи «Зари», очевидно, как минимум на какое-то время остались в прошлом. Летом из команды ушел ван Леувен, которого переманил «Шахтер», а спустя несколько месяцев отправил нидерландца в отставку… А еще луганчане лишились, пожалуй, сильнейшего своего игрока атаки – Назария Русина, проданного за 2,5 миллиона евро в «Сандерленд», плюс двух арендованных у «Динамо» полузащитников – Владимира Бражко и Сергея Булецу.

И если кадровые потери среди футболистов удалось более-менее компенсировать работой на трансферном рынке, оформив, в частности, полноценный выкуп у «Маккаби» Тель-Авив панамского центрфорварда Эдуардо Герреро и подписав на правах свободного агента правого фулбека Олега Данченко, а также арендовав новую партию потенциальных звезд УПЛ (Джордана, Горбача, Яцыка, Боля и Волошина), то вот с позицией главного тренера менеджмент «Зари», откровенно говоря, недоработал.

По какой-то необъяснимой причине преемником ван Леувена в «Заре» стал 45-летний серб Ненад Лалатович, который за 12 лет своей наставнической карьеры успел поработать с полутора десятком различных коллективов, причем преимущественно на родине. Двумя очевидными «достоинствами» Лалатовича на момент назначения виделись только то, что он, как и ван Леувен, тренер-легионер, а также, снова как и прежний коуч, ранее имел опыт в украинском чемпионате. Примечательно, что Ненад, как и Патрик, прежде сталкивался с отечественным футболом, имея контракт с «Шахтером». Если ван Леувен продолжительное время возглавлял и выстраивал академию «горняков», то вот Лалатович с 2003 по 2006 годы являлся одним из защитников донецкой команды, однако не играл ключевой роли в ней от слова «абсолютно».

Назначение Лалатовича в «Зарю» изначально отдавало изрядным авантюризмом. Впрочем, учитывая пристойную отдаленность собственника и президента клуба Евгения Геллера от футбола, было неудивительно, что кому-то удалось уговорить его пойти именно на такой шаг – мол, с ван Леувеном же сработало, а ведь тогда «Зарю» также многие, мягко говоря, недопоняли, когда луганчане пошли на сотрудничество со специалистом, имеющим за плечами минимальный опыт работы непосредственно в статусе главного тренера.

Но Лалатович оказался фигурой совсем иного калибра, чем ван Леувен. Сами футболисты признавались, что не понимают в какой футбол играет команда, а после первых же неудач засомневался в своей состоятельности продолжать работу и сам коуч. Единственным решением Лалатовича, достойным уважения, оказалось то, при котором сербский специалист добровольно подал в отставку, хотя здесь ситуацию можно расценивать и другим образом – мол, откровенно подставил клуб, рассчитывавший на его профессиональные навыки и способности качественно перестроить игру и наладить все процессы внутри коллектива.

Хотя впоследствии оказалось, что уход Лалатовича не оказался таким уж и джентльменским, как это выглядело на бумаге. По слухам, между сербом и клубом возникли определенные денежные нестыковки, которые несколько недель мешали луганчанам официально объявить о назначении нового главного тренера…

Собственно говоря, здесь в «Заре» пошли на вторую кряду авантюру – с ходу, не перебирая других вариантов, остановили выбор на Валерии Кривенцове. Экс-тренер молодежки «Шахтера», «Мариуполя» и «Металлиста 1925» еще летом, когда ушел ван Леувен, входил в шорт-лист луганчан по выбору нового наставника. Поговаривали, что тогда у «Зари» было фактически два приоритетных кандидата – Лалатович и Кривенцов, и в последний момент выбор пал на серба.

Когда Ненад отбыл восвояси, то в «Заре» предпочли пойти по легкому пути и не искать иных вариантов, кроме Кривенцова, который оставался безработным и, стало быть, полностью доступным для переговоров и быстрого трудоустройства. И все бы ничего, ведь Валерий действительно ранее доказал, что его идеи могут работать, причем как среди молодых игроков «Шахтера», так и уже со взрослыми футболистами в «Металлисте 1925», однако боссам «Зари» стоило учитывать, что до этого Кривенцов не добивался выдающихся результатов в профессиональной тренерской карьере.

ua-football.com. Валерий Кривенцов

Иными словами, если для «Зари» участие в еврокубках и «бронзовая» позиция национального чемпионата выглядят уже, своего рода, реперными точками на пути к дальнейшему прогрессу, то для нового главного тренера команды подобные успехи были (да и остаются) чем-то еще абсолютно неизведанным, недостижимым и непокоренным. Более того, Кривенцов с ходу пришел в кризисный коллектив, который не имел шансов двигаться дальше «по накатанной», а требовал серьезных изменений, если и вовсе не перестройки.

В такой ситуации, казалось бы, было очевидным, что требовать результата от Кривенцова «здесь и сейчас» – это полная профанация. Делая ставку на этого тренера, менеджмент де-факто соглашался на то, что остаток сезона будет пущен на необходимые корректировки, адаптацию и начало процесса возведения нового «фундамента». По крайней мере, об этом буквально кричала предыдущая наставническая карьера Кривенцова, который нигде не добивался быстрых положительных результатов. Этот специалист точно не спринтер, а, вероятно, стайер, которому требовалось дать возможность для работы в долгую, а не требовать результат, на воплощение которого подписывался ранее Лалатович.

Очевидно, что в некое заблуждение менеджмент «Зари» ввел и удачный старт команды под руководством Кривенцова в групповой стадии Лиги конференций. Сперва луганчане сенсационно сыграли вничью с «Гентом» (1:1), а затем добыли победу над «Брейдабликом» (1:0), от чего у боссов, вероятно, и «разгулялся аппетит». В национальном чемпионате ситуация также складывалась таким образом, что особых претензий до поры до времени к Кривенцову было не предъявить – поражения от «Днепра-1» (0:1) и «Полесья» (0:1) были восприняты довольно спокойно, равно как и ничья с набравшим ход «Черноморцем» (0:0).

Ситуация кардинально изменилась после трех крайних матчей, которые и стали фатальными для Кривенцова в «Заре». Сперва луганчане начисто проиграли «Черноморцу» в Кубке (1:4), затем упустили победу в битве аутсайдеров против «Вереса» (2:2), а в заключение потерпели форменное фиаско от «Маккаби» Тель-Авив в Лиге конференций (1:3), когда продемонстрировали колоссальные проблемы в реализации моментов, помноженные на фатальные ошибки в обороне.

Эти три результата вернули «Зарю» в хаос, который стал для команды знакомым после работы Лалатовича. И в этой ситуации в луганском клубе не нашли лучшего решения, чем снова пойти на смену тренера. Как и в случае с увольнением сербского специалиста, с Кривенцовым официально еще не расстались, но команду к ближайшему матчу против ЛНЗ в рамках 14-го тура УПЛ будет готовить Младен Бартулович, что сам хорватский специалист подтвердил в эксклюзивном комментарии для Sport.ua.

Чего ждать от «Зари» дальше? Учитывая тот факт, что луганчане ныне засели в зоне переходных матчей, и уже на 16 очков отстают от третьей строчки (пусть и имея ряд матчей в запасе), вряд ли по итогам сезона-2023/24 эта команда будет способна на высокие достижения. Ключевая задача для «Зари» сейчас – это, прежде всего, достойно выступить в оставшихся трех поединках Лиги конференций, а также преодолеть игровой кризис в национальном чемпионате, где нужно спокойно финишировать, но обязательно с прицелом на новый сезон.

Последний аспект требует взвешенного подхода при назначении нового главного тренера. Никаких авантюр на этот раз быть не должно – необходим тщательный анализ и приглашение такого специалиста, который способен реализовывать те задачи и соответствовать тому вектору, который будет избран (здесь важно не выбиваться из контекста реалистичности и не строить «воздушных замков», а двигаться к улучшениям постепенно – step by step). Более того, такого, который доказал это своей прежней работой! Попасть «пальцем в небо» после ван Леувена у «Зари» не получилось, поэтому пора закатывать рукава и начинать серьезно работать, не рассчитывая на очередную счастливую случайность. Иначе нынешняя «дорожка» может привести только к Первой лиге, а подобный сценарий в отечественных реалиях, как известно, и вовсе чреват полным исчезновением клуба как такового с футбольной карты Украины.