Стало известно, почему Заря до сих пор не объявила о назначении Кривенцова

Луганская «Заря» до сих пор официально не объявила о назначении Валерия Кривенцова главным тренером из-за долгов перед предшественником Кривенцова Ненадом Лалатовичем, сообщает журналист Михаил Спиваковский.

«Дело было в том, что когда коллапс между игрой и результатом уже достиг апофигея полного, произошел такой разговор между определенными уважаемыми людьми, и поставлен вопрос: «Не надо, что дальше делать? Ты сможешь это исправить? Лалатович честно сказал: "Мне кажется, что я уже все". И я готов если что пойти, но у меня есть условие – отдадите мне зарплату за август и сентябрь». Лалатович пошел в конце августа, ну окей, такое условие. Заре как-то нужно было вывести эти деньги за границу, то есть чтобы Лалатовичу заплатить, и они еще этого не сделали, но обещают сделать в течение недели».