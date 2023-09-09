Валерий Кривенцов дал первый комментарий в качестве тренера Зари

Новый главный тренер луганской «Зари» Валерий Кривенцов рассказал о товарищеской игре против «Колоса» и подготовке к официальным матчам:

– В первую очередь, хочу поздравить Луганск, луганчан и болельщиков «Зари» с днем города! Самое главное пожелание – мир и победа.

Что касается игры, то мы 4 дня провели работая в двухразовом режиме. Завершили этот микроцикл контрольным поединком против «Колоса». Посмотрел на игроков, так сказать, в деле. Дал возможность сыграть всем по 45 минут, чтобы увидеть, как прошел этот недельный цикл. Конечно, каждая игра дает место размышлениям. Будем двигаться дальше. Кое-что в тренировочном процессе изменилось, поэтому мне было важно как футболисты восприняли информацию за этот короткий период времени. Счет сейчас не очень важен. Мне понравилось их отношение, понравилось то, что они старались играть так, как мы хотим. Ну а индивидуальные ошибки на этом уровне недопустимы.

– Чуть больше интервью мы сделаем с вами позже, когда официально представим вас в качестве главного тренера. А сейчас хочу задать вопрос всем болельщикам – какие, по вашему мнению, перспективы этой «Зари»?

– То, что наша команда будет отдаваться на поле в каждом матче на все сто процентов, даже не обсуждается. Задачи не снимаются – будем подтягиваться к лидерам в чемпионате и удачно выступать в еврокубках.