ВИДЕО. Дебютный матч Кривенцова. Колос обыграл Зарю в спарринге

9 сентября в 13:00 в контрольном матче луганская Заря проиграла команде «Колос» со счетом 1:3.

Впервые действиями луганской команды руководил новый главный тренер Валерий Кривенцов.

В первой половине счет не был открыт, а после перерыва у Колоса было безоговорочное преимущество, и они забили трижды в ворота луганской команды. Дублем отличился Денис Безбородько, еще один мяч забил Сергей Мякушко.

В конце поединка за луганскую команду отличился Иван Головкин с пенальти. Финальный свисток арбитра зафиксировал результат товарищеской встречи – 3:1 в пользу команды из Ковалевки

Валерий Кривенцов: «Что касается игры, то мы 4 дня провели, работая в двухразовом режиме. Завершили этот микроцикл контрольным поединком против «Колоса». Посмотрел на игроков, так сказать, в деле. Дал возможность сыграть всем по 45 минут, чтобы увидеть, как прошел этот недельный цикл.

Конечно, каждая игра дает место размышлениям. Будем двигаться дальше. Кое-что в тренировочном процессе изменилось, поэтому мне было важно, как футболисты восприняли информацию за этот короткий период времени. Счет сейчас не очень важен. Мне понравилось их отношение, понравилось то, что они пробовали играть так, как мы хотим. Ну, а индивидуальные ошибки на этом уровне недопустимы».

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Товарищеский матч

Ковалевка, 9 сентября, 13:00

Колос Ковалевка – Заря Луганск – 3:1 (0:0)

Голы: Денис Безбородько, 63, 79, Сергей Мякушко, 67 (пен) – Иван Головкин, 83 (пен)

Видеообзор игры