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  4. Богдан БУТКО: «Лалатович ничего футболистам Зари не пояснял»
Украина. Премьер лига
21 сентября 2023, 20:39 | Обновлено 21 сентября 2023, 20:54
612
2

Богдан БУТКО: «Лалатович ничего футболистам Зари не пояснял»

Защитник луганской «Зари» не понимал, во что играет команда при сербе

21 сентября 2023, 20:39 | Обновлено 21 сентября 2023, 20:54
612
2
Богдан БУТКО: «Лалатович ничего футболистам Зари не пояснял»
ФК Заря. Богдан Бутко

Защитник луганской «Зари» Богдан Бутко рассказал, как работал сербский экс-наставник команды Ненад Лалатович, который недавно ушел в отставку:

«Если честно, то при Лалатовиче я вообще не видел никаких сдвигов в игре, в какую-то сторону улучшений. Я сидел, смотрел игры – и не понимал, во что команда играет.

Хотя когда Ненад только пришел, то сразу нам заявил: я хочу играть в атакующий футбол, я всегда так играю. А по факту этого не последовало. Мы играли в пять защитников. Кому куда перемещаться, куда бежать – ничего он футболистам не объяснял.

Теорию он давал, но не было конкретики – индивидуальной работы с игроками, работы по линиям. Я считаю, если ты хочешь что-нибудь новое донести до людей, ты должен на тренировках буквально водить игроков по полю за руку и показывать им, куда перемещаться. Тем более что тактический рисунок у нас изменился.

До этого мы постоянно играли по схеме 4–3–3. А здесь другая игровая модель – пять защитников. Если ты внедряешь новую тактическую схему, то здесь нужно постоянно рассказывать команде, что и как. А я этого не видел от Лалатовича».

21 сентября в 22:00 в польском Люблине в матче 1-го тура Лиги конференций встретятся «Заря» Луганск и бельгийский «Гент».

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чемпионат Украины по футболу Богдан Бутко Заря Луганск Украинская Премьер-лига Ненад Лалатович
Источник Украинский футбол
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Лютый Кандибобер
Лалалалалалала
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roman75zpr
Возможно, из Бутко получится неплохой тренер
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0
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