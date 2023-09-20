21 сентября бронзовый призер минувшего чемпионата Украины – «Заря» – стартует в групповом этапе Лиги конференций. Первым соперником луганской команды будет бельгийский «Гент». Матч состоится в польском Люблине. Начало встречи – в 22.00 по киевскому времени.

Заря

Право сыграть в еврокубках сезона 2023/2024 «Заря» получила в бытность ее главным тренером ван Леувена. Стартовала в квалификации Лиги Европы под руководством Лалатовича, а премьерный поединок группового этапа Лиги конференций проведет под началом Кривенцова.

В общем, если нестабильность и имеет другое название, то этим названием будет ФК «Заря».

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После ухода ван Леувена в «Шахтер», еще один представитель «горняков» – бывший защитник команды Лалатович – во главе луганского коллектива пытался поставить конкурентную игру. Не удалось, и сербский специалист быстро ретировался. Хотя и обещал вернуться.

Вместо Лалатовича на тренерский мостик команды из Луганска был назначен очередной экс-представитель «Шахтера» – бывший капитан донецкой команды Валерий Кривенцов.

Под его руководством луганчане провели один поединок – против «Металлиста-1925», а затем отбыли на игру против «Гента».

Первое боевое крещение на новом месте для Кривенцова получилось неудачным – поражение 1:2 от своей бывшей команды.

На этом беды «Зари» не закончилось. В игре против харьковчан получил травму ведущий центрбек луганской команды Батагов, который вынужден пропустить матч против бельгийцев.

Гент

В минувшем сезоне «Гент» выступил достойно, однако болельщики ожидали от своей команды большего. В регулярном чемпионате Бельгии команда заняла пятое место. Ей не хватило трех очков для того, чтобы квалифицироваться в чемпионский раунд плей-офф.

Вместо борьбы за национальное «золото», «индейцы» были вынуждены играть в другом плей-офф – за выход в квалификацию Лиги конференций.

В этом состязании подопечные Ванхазебрука преуспели, заблаговременно застолбив за собой первое место в квартете и получив путевку в квалификацию Лиги конференций.

Чтобы попасть в группу ЛК, «бело-синим» пришлось пройти целых три раунда. Но на каждом промежуточном этапе «Гент» не дал даже минимального повода усомнится в своем превосходстве.

Вначале бельгийцы схлестнулись со словацкой «Жилиной». Без шансов для оппонента: 5:1 и 5:2 в пользу «индейцев».

Отгрузили пять мячей подопечные Ванхазебрука и следующему сопернику по квалификации Лиги конференций – польской «Погони» – 5:0. Правда, в ответном поединке поляки смогли взять реванш – 2:1. Но это поражение вряд ли испортило настроение «бело-синим».

В решающем противостоянии за выход в группу «Гент» сразился с кипрским АПОЭЛ. И дважды переиграл соперника – 2:0 и 2:1.

В текущем чемпионате Бельгии «Гент» занимает первое место. У команды 14 очков после шести матчей. На данный момент «индейцы» – единственная команда Лиги Жюпиле, не знающая горечи поражений (четыре победы и две ничьи).

«Гент» забил 12 мячей – в среднем два за игру. Но и пропустил немало – семь голов.

Последний матч «индейцев» перед игрой с «Зарей» – выездной поединок против «Левена» в рамках чемпионата Бельгии. Хозяева забили уже в дебюте встречи, гости сравняли в конце первого тайма. Больше изменить счет никому не удалось.

История противостояний

Доселе команды в официальных поединках не пересекались.

Прогноз

В стартовом поединке группы «Заре» выпало играть против самого сильного соперника (кроме бельгийцев, оппонентами нашей команды будут «Маккаби» и «Брейдаблик»). «Гент» сейчас – в полном порядке. Команда на одном дыхании пробилась в групповой этап ЛК, лидирует в чемпионате Бельгии.

В летнее трансферное окно «индейцы» неплохо укрепились, потратив на новичков почти 12 миллионов евро. Бельгийская команда – сбалансированная во всех звеньях, достаточно сыгранная, «тренерская». Против такого соперника кризисной «Заре» будет однозначно сложно.

Предположим, что «Гент» выиграет с разницей в один мяч. Но свой гол луганчане тоже забьют.

Ориентировочные составы:

«Заря»: Турбаевский, Снурницын, Джордан, Вантух, Кирюханцев, Яцык, Мишнев, В.Волошин, Антюх, Герреро, Алефиренко

«Гент»: Нарди, Ватанабе, Торунарига, Кандусс, Де Сарт, Кумс, Браун, Самоис, Хьюльзагер, Орбан, Киперс.

21 сентября, четверг