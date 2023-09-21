Заря – Гент – 1:1. Ничья на старте ЛК в Люблине. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги конференций
В четверг, 21 сентября, в матче 1-го тура Лиги конференций вничью сыграли луганская «Заря» и бельгийский «Гент».
Стартовый свисток на арене в Люблине (Польша) прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
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В этой группе B также сыграли «Маккаби» Тель-Авив из Израиля и «Брейдаблик» из Исландии (3:2).
Во втором тайме команды обменялись забитыми голами. Уго Кейперс отличился для Гента на 67-й минуте.
Луганская команда отыгралась через три минуты. Эдуардо Герреро воспользовался прострелом Игоря Кирюханцева (1:1).
Заря – Гент – 1:1. Ничья на старте ЛК в Люблине. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Кейперс, 67 мин.
ГОЛ! 1:1. Герреро, 70 мин.
События матча
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