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Лига конференций
Заря
21.09.2023 22:00 – FT 1 : 1
Гент
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Лига конференций
21 сентября 2023, 23:57 | Обновлено 22 сентября 2023, 00:24
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2

Заря – Гент – 1:1. Ничья на старте ЛК в Люблине. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги конференций

21 сентября 2023, 23:57 | Обновлено 22 сентября 2023, 00:24
2201
2
Заря – Гент – 1:1. Ничья на старте ЛК в Люблине. Видео голов и обзор матча
ФК Заря

В четверг, 21 сентября, в матче 1-го тура Лиги конференций вничью сыграли луганская «Заря» и бельгийский «Гент».

Стартовый свисток на арене в Люблине (Польша) прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В этой группе B также сыграли «Маккаби» Тель-Авив из Израиля и «Брейдаблик» из Исландии (3:2).

Во втором тайме команды обменялись забитыми голами. Уго Кейперс отличился для Гента на 67-й минуте.

Луганская команда отыгралась через три минуты. Эдуардо Герреро воспользовался прострелом Игоря Кирюханцева (1:1).

Заря – Гент – 1:1. Ничья на старте ЛК в Люблине. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Кейперс, 67 мин.

ГОЛ! 1:1. Герреро, 70 мин.

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Герреро (Заря).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Кейперс (Гент).
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Гент Заря Луганск Лига конференций Заря - Гент видео голов и обзор Эдуардо Герреро
Источник Sport.ua
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Marcus
Не погано для наших реалій💪
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+7
Віктор Коробка
Як Зоря включилася після пропущеного! Але ясно, що весь матч не потянули б в такому темпі. Дякуємо за гру!
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+1
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