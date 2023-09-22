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Лига конференций
Заря
21.09.2023 22:00 – FT 1 : 1
Гент
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Лига Европы
22 сентября 2023, 03:39 | Обновлено 22 сентября 2023, 03:50
285
0

КРИВЕНЦОВ: «Результатом доволен, ведь Гент – это лидер чемпионата»

Коуч «Зари» прокомментировал матч Лиги конференций против «Гента»

22 сентября 2023, 03:39 | Обновлено 22 сентября 2023, 03:50
285
0
КРИВЕНЦОВ: «Результатом доволен, ведь Гент – это лидер чемпионата»
ФК Заря. Валерий Кривенцов

Главный тренер луганской «Зари» Валерий Кривенцов пообщался с журналистами после матча 1-го тура Лиги конференций против бельгийского «Гента» (1:1):

– Это был первый матч квалификации, поэтому, учитывая только формируемую турнирную таблицу, проигрывать нельзя было категорически. Команда эту задачу выполнила.

Что касается игры – «Гент», сейчас является лидером бельгийского чемпионата. Команда демонстрирует активный, агрессивный, быстрый футбол, к которому мы были готовы. Можно считать, что результат положительный для нас, ребята активно работали в обороне, что не дало сопернику много играть у наших ворот. Было достаточно хороших моментов для реализации, но сегодня матч был достаточно шатким – могли проиграть, а могли и победить.

– Последние минут 10 «Гент» активно играл возле штрафной «Зари». Это была Ваша установка, или просто уже не хватало сил?

– Нет, наоборот, мои просьбы были в том, чтобы как можно выше наших ворот встречать соперника, а также проводить контратаки. Рассчитывал на то, что замены смогут освежить нашу игру, усилить атакующий потенциал, но этого, прежде всего, и не хватило для конечного положительного результата. В итоге все же результат хороший, но я им доволен.

– Вы были настроены на такой результат, или надеялись на максимум сегодня?

– Конечно, мы надеялись и рассчитывали только на победу, но игра вносит свои коррективы. На этот момент играть в открытый, атакующий футбол с «Гентом» нам было тяжело. Поэтому результат, какой он есть.

– «Гент» в этом сезоне действует очень активно и агрессивно, как вы говорили. Какие наставления были к команде?

– Мы изучали соперника, посмотрели примерно 9 поединков, пытались как можно лучше изучить стиль их игры, а также рассматривали отдельных игроков. Было руководство играть в активный футбол, но на этот момент к открытому футболу с таким соперником сегодня мы были не готовы.

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Источник ФК Заря Луганск
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