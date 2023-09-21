Луганская «Заря» является одним из двух коллективов, которые будут представлять нашу страну этой осенью на евроарене. Наверное, луганская команда где-то даже радовалась, когда вспоминала, как уступила в борьбе за второе место в прошлом розыгрыше УПЛ «Днепру-1», иначе, вполне возможно, к этому времени уже повторила бы путь днепрян и, как любят говорить наши неудачники тренеры , сосредоточилась бы на чемпионате А так подопечным Кривенцова (а раньше Лалатовича, а еще раньше ван Леувена) третье место гарантировало участие в группе какого-то еврокубка. Вот такая парадоксальная система отбора у нас.

«Каким-то» еврокубком стала Лига конференций, из Лиги Европы «Заря» вылетела. В ЛК стартовать пришлось против фаворита группы – бельгийского «Гента».

Не мог помочь партнерам из-за повреждения центрбека Арсений Батагов, его подменял Антон Боль. Сайт УЕФА рисовал нам схему 4-4-2 с Герреро на острие и Нагнойным в оттяжке, но возникало подозрение, что «Заря» будет играть в три центральных защитника с Кирюханцевым и Вантухом в роли латералей, с центром поля Мишнев-Яцык, инсайдами Нагнойным и Антюхом и Герреро в роли единственного форварда.

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Стартовые минуты показали достаточно прогнозируемую тактику – «Гент» владел мячом, «Заря» отбивалась и надеялась на лонгболы со стандартами. Такие действия привели только к небольшой остроте для бельгийцев, но Тиссудали сначала точно не сумел пробить после сольного прохода, а через мгновение еще гораздо неудачнее пробивал с дальней дистанции.

«Заря» надеялась на Герреро, но в тех моментах, когда нужно было придержать мяч, обыграть кого-нибудь или отдать, он справлялся, а в верховой борьбе панамец был совершенно нейтрализован, он довольно редко даже боролся за заброс.

Монотонный ритм он все же освежил. Герреро отозвался на заброс, выбежал на ворота, уложил защитника, но не сумел переиграть вратаря. Правда, в момент передачи форвард все равно находился в очевидном оффсайде, но осадок остался, такие моменты нужно реализовывать.

Обращала на себя внимание несыгранность луганских футболистов, создавалось впечатление, что они впервые играют друг с другом, в результате чего часто были передачи в зоны, куда партнер даже не собирался бежать. Или наоборот – неаккуратность при выходах в атаку, когда пытались играть в быстрый короткий пас, но часто такие передачи шли в борьбу. Одна из них был перехвачена ближе к концу тайма, в результате чего Турбаевский был вынужден тянуться в струну и вытаскивать мяч из левого от себя угла после удара метров 20 от Брауна.

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Игра была настолько монотонной, что даже арбитр не прибавил ни секунды. Герреро залез перед самым свистком в еще один оффсайд, но здесь было все интереснее – после дальнего удара Антюха мяч попал в ногу защитника, возникла «свеча» над штрафной и Герреро бисиклетой бил, но куда ему до Кобина – вышло мимо левой штанги, да и оффсайд.

После перерыва игра оживилась, стало интереснее смотреть. Например, «Заря» впервые пробила в створ – Нагнойный издалека несильно пробил в руки вратарю. Бельгийцы моментально ответили усилиями Кейперса и Геркенса – первый пробивал, Турбаевский отбил и Геркенс на добивании с отскоком не попал в пустой угол.

Был еще момент Герреро, но ничего не получилось. А дальше «Заря» пропустила. Все просто – Юльсагер прострелил справа, Кейперс замкнул.

Показалось, что это уже все, но очень быстро удалось отыграться. Гол получился похожим, тоже прострел справа (Кирюханцев) и точный удар в угол от Герреро.

Конечно, «Гент» захотел отыграться, в его планы не входила потеря очков. Однако с поля ушел Браун, буквально терроризировавший Кирюханцева. Кривенцов решил усилить «Зарю» тремя заменами, на поле вышли Волошин, Мичин и Венделл. И сразу же должны были пропустить луганские футболисты, но провожавший уже мяч взглядом Турбаевский увидел, как тот после дальнего удара Кейперса попадает в стойку и вылетает за пределы поля.

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После забитого гола на 71 минуте «Заря» играла откровенно на вынос и практически не переходила на чужую половину. Мог отличиться еще неугомонный Кейперс, заменивший Брауна Фофана бил под перекладину на последней минуте добавленного времени, дав возможность Турбаевскому сделать красивый сейв, но счет все же не изменился, центрбеки справлялись со всеми навесами и прострелами.

Несколько сенсационные 1:1 дали возможность заработать баллы и «Заре» в турнирную таблицу, и Украине в таблицу коэффициентов. И, конечно, Валерий Кривенцов заработал себе плюс к тренерской репутации.

В следующем туре «Заря» полетит в Исландию к «Брейдаблику», а «Гент» будет принимать «Маккаби».

Лига конференций. Группа В. 1-й тур.

«Заря» – «Гент» – 1:1

Герреро (70) – Кейперс (67)

Кирюханцев (86) – де Сарт (57)

«Заря»: Турбаевский, Снурницын, Жордан, Боль, Кирюханцев, Вантух, Яцык, Антюх (Волошин, 77), Мишнев (Мичин, 77), Нагнойный (Венделл, 77), Герреро

«Гент»: Руф, Торунарига, Ватанабе, Кандусс, Фадига (Фофана, 61), Браун (Самуаз, 77), Кумс, де Сарт (Гандельман, 61), Геркенс (Юльсагер, 61), Тисудали, Кейперс

Арбитр: Даниэле Киффи (Италия)

Стадион «Люблин» (Люблин, Польша)

ЗАРЯ – ГЕНТ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА