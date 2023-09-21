Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Удержали ничью. Заря и Гент поделили очки в Люблине
Лига конференций
Заря
21.09.2023 22:00 – FT 1 : 1
Гент
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
21 сентября 2023, 23:56 | Обновлено 22 сентября 2023, 00:34
1072
19

Удержали ничью. Заря и Гент поделили очки в Люблине

Команды обменялись голами во втором тайме

21 сентября 2023, 23:56 | Обновлено 22 сентября 2023, 00:34
1072
19
Удержали ничью. Заря и Гент поделили очки в Люблине
Getty Images/Global Images Ukraine

Луганская «Заря» является одним из двух коллективов, которые будут представлять нашу страну этой осенью на евроарене. Наверное, луганская команда где-то даже радовалась, когда вспоминала, как уступила в борьбе за второе место в прошлом розыгрыше УПЛ «Днепру-1», иначе, вполне возможно, к этому времени уже повторила бы путь днепрян и, как любят говорить наши неудачники тренеры , сосредоточилась бы на чемпионате А так подопечным Кривенцова (а раньше Лалатовича, а еще раньше ван Леувена) третье место гарантировало участие в группе какого-то еврокубка. Вот такая парадоксальная система отбора у нас.

«Каким-то» еврокубком стала Лига конференций, из Лиги Европы «Заря» вылетела. В ЛК стартовать пришлось против фаворита группы – бельгийского «Гента».

Не мог помочь партнерам из-за повреждения центрбека Арсений Батагов, его подменял Антон Боль. Сайт УЕФА рисовал нам схему 4-4-2 с Герреро на острие и Нагнойным в оттяжке, но возникало подозрение, что «Заря» будет играть в три центральных защитника с Кирюханцевым и Вантухом в роли латералей, с центром поля Мишнев-Яцык, инсайдами Нагнойным и Антюхом и Герреро в роли единственного форварда.

Getty Images/Global Images Ukraine

Стартовые минуты показали достаточно прогнозируемую тактику – «Гент» владел мячом, «Заря» отбивалась и надеялась на лонгболы со стандартами. Такие действия привели только к небольшой остроте для бельгийцев, но Тиссудали сначала точно не сумел пробить после сольного прохода, а через мгновение еще гораздо неудачнее пробивал с дальней дистанции.

«Заря» надеялась на Герреро, но в тех моментах, когда нужно было придержать мяч, обыграть кого-нибудь или отдать, он справлялся, а в верховой борьбе панамец был совершенно нейтрализован, он довольно редко даже боролся за заброс.

Монотонный ритм он все же освежил. Герреро отозвался на заброс, выбежал на ворота, уложил защитника, но не сумел переиграть вратаря. Правда, в момент передачи форвард все равно находился в очевидном оффсайде, но осадок остался, такие моменты нужно реализовывать.

Обращала на себя внимание несыгранность луганских футболистов, создавалось впечатление, что они впервые играют друг с другом, в результате чего часто были передачи в зоны, куда партнер даже не собирался бежать. Или наоборот – неаккуратность при выходах в атаку, когда пытались играть в быстрый короткий пас, но часто такие передачи шли в борьбу. Одна из них был перехвачена ближе к концу тайма, в результате чего Турбаевский был вынужден тянуться в струну и вытаскивать мяч из левого от себя угла после удара метров 20 от Брауна.

Getty Images/Global Images Ukraine

Игра была настолько монотонной, что даже арбитр не прибавил ни секунды. Герреро залез перед самым свистком в еще один оффсайд, но здесь было все интереснее – после дальнего удара Антюха мяч попал в ногу защитника, возникла «свеча» над штрафной и Герреро бисиклетой бил, но куда ему до Кобина – вышло мимо левой штанги, да и оффсайд.

После перерыва игра оживилась, стало интереснее смотреть. Например, «Заря» впервые пробила в створ – Нагнойный издалека несильно пробил в руки вратарю. Бельгийцы моментально ответили усилиями Кейперса и Геркенса – первый пробивал, Турбаевский отбил и Геркенс на добивании с отскоком не попал в пустой угол.

Был еще момент Герреро, но ничего не получилось. А дальше «Заря» пропустила. Все просто – Юльсагер прострелил справа, Кейперс замкнул.

Показалось, что это уже все, но очень быстро удалось отыграться. Гол получился похожим, тоже прострел справа (Кирюханцев) и точный удар в угол от Герреро.

Конечно, «Гент» захотел отыграться, в его планы не входила потеря очков. Однако с поля ушел Браун, буквально терроризировавший Кирюханцева. Кривенцов решил усилить «Зарю» тремя заменами, на поле вышли Волошин, Мичин и Венделл. И сразу же должны были пропустить луганские футболисты, но провожавший уже мяч взглядом Турбаевский увидел, как тот после дальнего удара Кейперса попадает в стойку и вылетает за пределы поля.

Getty Images/Global Images Ukraine

После забитого гола на 71 минуте «Заря» играла откровенно на вынос и практически не переходила на чужую половину. Мог отличиться еще неугомонный Кейперс, заменивший Брауна Фофана бил под перекладину на последней минуте добавленного времени, дав возможность Турбаевскому сделать красивый сейв, но счет все же не изменился, центрбеки справлялись со всеми навесами и прострелами.

Несколько сенсационные 1:1 дали возможность заработать баллы и «Заре» в турнирную таблицу, и Украине в таблицу коэффициентов. И, конечно, Валерий Кривенцов заработал себе плюс к тренерской репутации.

В следующем туре «Заря» полетит в Исландию к «Брейдаблику», а «Гент» будет принимать «Маккаби».

Лига конференций. Группа В. 1-й тур.

«Заря» – «Гент» – 1:1

Герреро (70) – Кейперс (67)

Кирюханцев (86) – де Сарт (57)

«Заря»: Турбаевский, Снурницын, Жордан, Боль, Кирюханцев, Вантух, Яцык, Антюх (Волошин, 77), Мишнев (Мичин, 77), Нагнойный (Венделл, 77), Герреро

«Гент»: Руф, Торунарига, Ватанабе, Кандусс, Фадига (Фофана, 61), Браун (Самуаз, 77), Кумс, де Сарт (Гандельман, 61), Геркенс (Юльсагер, 61), Тисудали, Кейперс

Арбитр: Даниэле Киффи (Италия)

Стадион «Люблин» (Люблин, Польша)

ЗАРЯ – ГЕНТ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Брюгге сыграл вничью с Бешикташем, Динамо Загреб одолело Астану
Заря – Гент – 1:1. Ничья на старте ЛК в Люблине. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Заря быстро сравняла счет. Герреро замкнул прострел Кирюханцева
Гент Заря Луганск Лига конференций Заря - Гент отчеты
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЙОВИЧЕВИЧ: «Ахметову хватило ума получить за Мудрика больше, чем 22 млн»
Футбол | 21 сентября 2023, 18:41 14
ЙОВИЧЕВИЧ: «Ахметову хватило ума получить за Мудрика больше, чем 22 млн»
ЙОВИЧЕВИЧ: «Ахметову хватило ума получить за Мудрика больше, чем 22 млн»

Хорватский тренер верит, что Михаил еще проявит себя в «Челси»

Джокович хочет, чтобы букмекерские конторы делились с игроками прибылью
Теннис | 21 сентября 2023, 17:21 6
Джокович хочет, чтобы букмекерские конторы делились с игроками прибылью
Джокович хочет, чтобы букмекерские конторы делились с игроками прибылью

Новак призывает к справедливой доле теннисистов от прибыли со ставок

Александр АЛИЕВ: «Игорь Суркис попросил положить Милевского в больницу»
Футбол | 21.09.2023, 14:20
Александр АЛИЕВ: «Игорь Суркис попросил положить Милевского в больницу»
Александр АЛИЕВ: «Игорь Суркис попросил положить Милевского в больницу»
УЕФА оштрафовал УАФ за расистское поведение болельщиков
Футбол | 21.09.2023, 10:20
УЕФА оштрафовал УАФ за расистское поведение болельщиков
УЕФА оштрафовал УАФ за расистское поведение болельщиков
Вышел и отдал! Михайличенко сделал два ассиста за Динамо Загреб
Футбол | 21.09.2023, 23:59
Вышел и отдал! Михайличенко сделал два ассиста за Динамо Загреб
Вышел и отдал! Михайличенко сделал два ассиста за Динамо Загреб
Комментарии 19
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Владислав Рейский
мужики) прилично, хороший результат
Ответить
+6
Sunrise
Пойдёт! Что-то я большего от Гента ожидал. Заря же сыграла как и предполагалось, удалось относительно дисциплинировано, а главное цепко в центре поля встречать.Но вот замены это всё не усилили, а ослабили, пропала цепкость и как следствие пришлось 15 минут в конце на нервах смотреть игру на отбой.А так, спасибо команде! Приятная ничья на старте. 
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
Viktor Shuper
до матчу не давав жодних шансів нашим. дуже радий що помилився. враховуючи обставини, результат дуже хороший
Ответить
+5
Roman serhi
Гол отличный! Чего никто не отметил комбинацию?!!
Ответить
+4
Віктор Коробка
Дякуємо! Гра, за яку не соромно!
Ответить
+4
turist86
Зоря добре відіграла у захисті, десь до 80-ї хвилини Гент створив лише один момент. Кривенцов провів хорошу роботу. Ну і букмекери дали маху з коефіцієнтами
Ответить
+3
roman75zpr
Очень пристойно! Спасибо Зоря, и вратарю особенно
Ответить
+3
FunnyCat_____
Неожиданно хорошо !
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Андрей Залищук
правда в таблиці УЄФА ми уже на 18 місці, а там греки в спину дихають, тяжко буде з такими темпами втриматися в топ-20, звіздец, а недавно були в топ-10 роками бились за 6 місце, щоб представляти в ЛЧ три команди, так і не вийшло...чи повернемо ми ту колишню силу нашого футболу???
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Vladimir Shevchenko
Норм
Ответить
+1
Alexander Киев
Зоря в Лізі Конференції, Шахтар у Лізі Чемпіонів, а де дінама? Ау, де забули дінама? АПЯТЬ Ахмєтаф всьо купіль, да?! дінамааа чемпійоннн! 
Ответить
-6
Показать Скрыть 1 ответ
Лига конференций без динамо
Очень хорошо Заря ,шансы на выход с группы очень выросли .Ну расстроился очень хотел ещё посмотреть матч динамо в ЛК,ну его не было ,наверное луческу перенес его на следующий год ,матч с ЛНЗ важней
Ответить
-8
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Малик СКОТТ – о бое Усика с Фьюри: «Мы уже видели, как он падал»
Малик СКОТТ – о бое Усика с Фьюри: «Мы уже видели, как он падал»
21.09.2023, 07:40 3
Бокс
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
20.09.2023, 15:20 1
Волейбол
Трубин привез пенальти на старте матча. Но украинцу и Бенфике повезло
Трубин привез пенальти на старте матча. Но украинцу и Бенфике повезло
20.09.2023, 22:24 27
Футбол
Фиаско после феерии. Сборная Украины проиграла Польше
Фиаско после феерии. Сборная Украины проиграла Польше
20.09.2023, 20:42 22
Футзал
«Те, кто освистывали Трубина – идиоты». Фаны Бенфики – о игре украинца в ЛЧ
«Те, кто освистывали Трубина – идиоты». Фаны Бенфики – о игре украинца в ЛЧ
21.09.2023, 07:00 3
Футбол
Симеоне раскритиковал гол голкипера Лацио Проведеля
Симеоне раскритиковал гол голкипера Лацио Проведеля
20.09.2023, 10:44 3
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Патрику ван Леувену можно только посочувствовать»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Патрику ван Леувену можно только посочувствовать»
20.09.2023, 12:27 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем