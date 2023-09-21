В четверг, 21 сентября, состоится поединок 1 тура группового раунда Лиги конференций, в котором встретятся «Заря» и «Гент». Матч пройдет в Люблине (Польша) на стадионе «Люблин», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Луганчане оказались в группе Лиги конференций, проиграв плей-офф за выход в групповой турнир Лиги Европы пражской «Славии». Бельгийский клуб стартовал в Лиге конференций со 2-го квалификационного раунда, поочередно оставив за бортом турнира словацкую «Жилину», польский «Погонь Щецин» и кипрский АПОЭЛ. Ранее на евроарене «Заря» лишь дважды встречалась с представителем чемпионата Бельгии. В 3-м квалификационном раунде Лиги Европы 2015/2016 луганчане обыграли «Шарлеруа» (2:0 в гостях и 3:0 в домашнем поединке). «Черно-белые» еще ни разу не выходили в плей-офф еврокубковых турниров.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Гент», за которой можно следить в украинской версии сайта.