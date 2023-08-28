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Украина. Премьер лига
28 августа 2023, 17:00 | Обновлено 28 августа 2023, 18:00
1491
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Лалатович в Заре: спасибо, что не навредил

Валерий Василенко – о почти свершившейся тренерской отставке в луганской команде

28 августа 2023, 17:00 | Обновлено 28 августа 2023, 18:00
1491
1
Лалатович в Заре: спасибо, что не навредил
ФК Заря. Ненад Лалатович

Во всяком случае, это честно. У наставника «Зари» Ненада Лалатовича, в отличие от его предшественника, на новом рабочем месте не сложилось. Не заладилось с первого же матча. И уже после пятого тура УПЛ сербский специалист заявил, что намерен уйти в отставку.

По его словам, он «не оправдал ожидания». Причем не оправдал надежд не только клуба, но и ожиданий от себя.

По всей видимости, игра «Зари» против «Миная» стала последней для Лалатовича во главе луганского коллектива. Вряд ли он захочет остаться, даже если президент клуба будет его уговаривать.

На мой взгляд, послематчевая пресс-конференция Ненада в Минае – это прощание. Тренер сказал, почему не получилось. Тренер извинился за то, почему не получилось. И пообещал уйти. Хотя и обещал снова вернуться в Украину. Но то таке.

Лично мне кажется, что собственнику «Зари» Геллеру не нужно даже пытаться удерживать Лалатовича. Ненад откровенно признался, что большего дать команде не может, а то, что она сейчас демонстрирует – максимум. И его, кстати, тоже.

Повторюсь еще раз: со стороны Лалатовича это честно. И это не может не подкупать. Но, с другой стороны, тот максимум, о котором говорит 45-летний наставник, на самом деле выглядит минимумом.

Выглядит провалом, если, опять-таки, руководствоваться откровенностью и вещи называть своими именами. Так что нужно в любом случае отпускать. Не мучить ни себя, ни тренера, ни болельщиков. Лучше ведь уже не будет.

О главной причине своей неудачи Лалатович тоже упомянул на прощальном спиче после игры с «Минаем». По его словам, не хватало четырех игроков, чтобы «Заря» играла, как в минувшем сезоне. Дескать, если бы были несколько новых игроков в центр поля, «Заря» играла бы в атакующий футбол, как в Европе.

В словах Лалатовича есть доля правды. Причем серьезная доля. Мацапура, Данченко, Бутко и Русин выбыли (кто из-за травм, кто из-за трансфера по ходу чемпионата). Ранее команду покинули Имереков, Бурда, Бражко, Булеца, Полегенько и Шахов.

Пришедшие в межсезонье Боль, Яцык, Мичин, Викентий Волошин, Головкин и Джордан пока что не вписались органично в коллектив. Лалатович прав: середина поля «Зари» сейчас проседает. Откровенно пробуксовывает.

Не смогли решить проблемы в нападении и Бугай с Алефиренко, призванные равноценно заменить Русина.

Локализовать кадровые бреши оперативно Лалатовичу не удалось. Он пытался разобраться в вверенном ему хозяйстве, пробовал и так, и эдак. Но все равно получалось неубедительно, несуразно и топорно.

Ему кровь из носу нужно было время – чтобы разобраться, присмотреться. С точки зрения длины сезона это время у него, может, и было. Но с точки зрения амбиций, ожиданий – в минувшем сезоне «Заря» ведь почти по-настоящему боролась за чемпионство – времени и не оказалось.

***

Однако, нужно обязательно отметить и профессиональные просчеты самого Лалатовича. Наверное, не только я, но и многие так и не поняли до сих пор, какой именно футбол пытался привить «Заре» сербский наставник.

ФК Заря. Ненад Лалатович

С футболом ван Леувена в «Зари» было практически с первых же «нот» все понятно. Голландец упростил игровую схему, пытаясь за счет длинных передач и прессинга получать в атаке пространство и преимущество. Такой доведенный почти до автоматизма «бей-беги» давал свои плоды. Особенно в матчах против заведомо слабых оппонентов.

Что пытался построить в «Заре» Лалатович – непонятно. Мне кажется, он толком и сам не понял, что делал. И куда попал. Поэтому и засобирался так быстро на выход.

Кстати, в своей тренерской карьере Лалатович уже использовал этот прием – бегство при первом же серьезном шухере. Так он поступил, работая в одном из клубов Саудовской Аравии. Подобным демаршем закончилась и его попытка поработать в боснийском «Бораце».

Несомненно, руководство «Зари» очень и очень рисковало, приглашая в свою команду тренера со столь неоднозначной репутацией и без серьезного международного опыта.

В одном случае риск себя полностью оправдал – если говорить о приглашении ван Леувена, ведь и у нидерландского специалиста не было на тот момент весомой строчки в своем тренерском резюме. Но тогда риск оправдался, звезды сошлись в правильной конфигурации.

В этот раз – не сошлись. Бывший капитан и главный тренер «Црвены Звезды» и бывший защитник «Шахтера» на посту главного тренера «Зари» не запомнился ровным счетом ничем. Он был абсолютно случайным гостем, невесть почему указанный «царственным перстом» на столь непростую работу.

Однако он успел не развалить, не оскандалиться и не валить все на «папередников». Поэтому лично у меня он не вызывает негативных эмоций. Собственно, он не вызывает никаких эмоций. Разве, что, удивления. А зачем приходил-то?

Но все равно хочу его поблагодарить. Спасибо, что очень вовремя ушел. Даже быстрее, чем хотелось бы.

А нового кандидата на «электрический» стул Геллер найдет быстро. Очередным методом втыка.

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Источник: Хлань подпишет контракт с Лехией
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статьи эксклюзив Заря Луганск Ненад Лалатович
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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Комментарии 1
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dadlismit
А какой вред команде мог нанести Лалатович ? Автор сам в статье указал, что команду покинуло (были травмированы) 10 (десять !!!) игроков основного состава. На предсезонке Лалатович работал всего с 13 игроками. Понятно, что наспех собранная команда в первых турах чемпионата была сырая и несыгранная, отсюда и такие результаты. А еще Лалатович видимо понял, что с таким качеством футболистов, которые были у него в команде, высоких результатов в ЧУКРе, а тем более в еврокубках не добьешься. Поэтому сам по мужски и попросился на выход  
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