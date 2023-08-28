Стало известно, когда Кривенцов возглавит Зарю
Пока что футболистов «Зари» будут опекать помощники Лалатовича - Младен Бартулович и Артем Коледа
Как стало известно Sport.ua Валерий Кривенцов станет у руля «Зари» после повторного матча квалификации Лиги Европы с пражской «Славией», который состоится 31 августа в польском Люблине.
По информации нашего источника, после неожиданной отставки главного тренера Ненада Лалатовича клубному руководству банально не хватило времени для оформления необходимых документов, чтобы Кривенцов смог руководить действиями луганчан уже в поединке со «Славией».
Пока что футболистов «Зари» будут опекать помощники Лалатовича - Младен Бартулович и Артем Коледа, а уже во время сентябрьской паузы в УПЛ, вызванной матчами сборных, к работе приступит Кривенцов.
Тогда и станет известно, кто еще войдет в тренерский штаб «Зари».
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