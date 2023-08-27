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Минай
27.08.2023 13:00 – FT 1 : 1
Заря
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Украина. Премьер лига
27 августа 2023, 18:59 | Обновлено 27 августа 2023, 19:34
5324
9

ЛАЛАТОВИЧ: «Надо ехать из Украины. Может, вернусь. Заберу 1 зарплату из 3»

Главный тренер «Зари» прокомментировал игру 5-го тура УПЛ против «Миная»

27 августа 2023, 18:59 | Обновлено 27 августа 2023, 19:34
5324
9
ЛАЛАТОВИЧ: «Надо ехать из Украины. Может, вернусь. Заберу 1 зарплату из 3»
ФК Заря. Ненад Лалатович

Главный тренер луганской «Зари» Ненад Лалатович прокомментировал игру 5-го тура УПЛ против «Минаю» (1:1):

«Очень важно было играть в такую жару. Перед этим была сложная дорога – из Украины в Польшу, потом в Чехию, игра со «Славией», потом в Словакию и в Ужгород.

Вчера не сумели потренироваться. Только начали, как нам сказали, что стадион «Авангард» заминирован. Нужно было уходить с тренировки.

У нас много потерь было. Может, еще и Русин тоже. Кроме этого, Мацапура, Данченко, Бутко травмированы. Не хватает четырех игроков, чтобы «Заря» играла на таком же уровне, как в прошлом году.

Мне были нужны несколько быстрых футболистов в центр поля. Тогда бы мы могли играть в более атакующий футбол, как в Европе. Когда приехал в Польшу, было только 13–14 игроков.

Я не оправдал ожидания. Сам от себя тоже больше ожидал. Очень нравится мне украинская лига. Уверен, если бы сразу на сборах у нас было 20 игроков и два футболиста в центр поля – мы бы выглядели лучше. Были бы лучше готовы к чемпионату.

В пяти матчах у нас 2 ничьи, 2 поражения и одна победа. Наверное, уйду из украинского футбола. Буду разговаривать с президентом.

В клубе я заработал три зарплаты, но хочу показать, что я человек с большой буквы. Я отниму только одну зарплату. Приехал в Украину не ради денег. Я люблю Украину и украинский народ. Буду до конца с вами.

Спасибо всем. Всегда был с Украиной. Так будет и дальше. Сочувствую украинскому народу и желаю вам улыбаться чаще, чем это было раньше.

Эта команда слабее, чем была в «Заре» в прошлом году. Часть матчей не играли Герреро и Русин. Травмированы Бутко и Данченко.

Нужно уезжать из Украины. Возможно, в будущем вернусь. Уверен, что мог сделать лучший результат, если бы у него был полный состав игроков. Будем разговаривать с президентом. Я тоже недоволен результатом и тем, что сделал. Возможно, найдут нового тренера, а возможно, и я найду новую команду в Украине».

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск пресс-конференция отставка Украинская Премьер-лига Минай - Заря Ненад Лалатович Минай
Источник ФК Заря Луганск
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Респект!
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+3
vruthiy-112
Боєць, яке б рішення небуло, намагався зробити краще.!!!
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+3
Sunrise
У Лалатовича откровенно не пошла работа в Заре. Но если он вот с такими словами уйдёт, то критиковать его и не за что. Он пробовал, наверняка делал что мог и осознал что не выходит. Ехал бы за деньгами - не увольнялся бы, да и все 3 зарплаты забрал бы уж точно)
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+2
dadlismit
Уважуха Ненад ! Все по сути разложил, не ныл и не держался за кресло, как некоторые ... 
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+1
Fant24
Человека можно понять.Он не украинец и иностранец не может понять чего ради такие мукиттерпеть.Бесконечные переезды тревоги .хочет спокойной жизни.Спокойного тренировочного процесса .Даже перед матчем не потренировались .заминировано .Раньше на Западной Украине проблем не было .А сейчас эти толпы переселенцев с днр 
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-1
DK1961
После Металлиста и Днепра убивают УМЫШЛЕННО еще одну команду-конкурента во внутреннем первенстве. И стиль У НИХ одинаковый - убрать (сначала) главного тренера конкурента к себе, а потом этот домик сам собой начнет разваливаться. Дорогу расчищают, как думаете для кого?
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-2
Перець
Питання нащо було взагалі приїзджати, чи 3 місце команди спокусило,чи думав на досягненнях минулого тренера виїжджати...
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-5
Serhii P.
За що тобі платити, олень? Ні одного матчу команда не виграла. А на рахунок нової команди в Україні, я дуже сумніваюсь, що після такого кидка, хтось тобі запропонує посаду головного тренера.
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-17
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