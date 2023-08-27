ЛАЛАТОВИЧ: «Надо ехать из Украины. Может, вернусь. Заберу 1 зарплату из 3»

Главный тренер луганской «Зари» Ненад Лалатович прокомментировал игру 5-го тура УПЛ против «Минаю» (1:1):

«Очень важно было играть в такую жару. Перед этим была сложная дорога – из Украины в Польшу, потом в Чехию, игра со «Славией», потом в Словакию и в Ужгород.

Вчера не сумели потренироваться. Только начали, как нам сказали, что стадион «Авангард» заминирован. Нужно было уходить с тренировки.

У нас много потерь было. Может, еще и Русин тоже. Кроме этого, Мацапура, Данченко, Бутко травмированы. Не хватает четырех игроков, чтобы «Заря» играла на таком же уровне, как в прошлом году.

Мне были нужны несколько быстрых футболистов в центр поля. Тогда бы мы могли играть в более атакующий футбол, как в Европе. Когда приехал в Польшу, было только 13–14 игроков.

Я не оправдал ожидания. Сам от себя тоже больше ожидал. Очень нравится мне украинская лига. Уверен, если бы сразу на сборах у нас было 20 игроков и два футболиста в центр поля – мы бы выглядели лучше. Были бы лучше готовы к чемпионату.

В пяти матчах у нас 2 ничьи, 2 поражения и одна победа. Наверное, уйду из украинского футбола. Буду разговаривать с президентом.

В клубе я заработал три зарплаты, но хочу показать, что я человек с большой буквы. Я отниму только одну зарплату. Приехал в Украину не ради денег. Я люблю Украину и украинский народ. Буду до конца с вами.

Спасибо всем. Всегда был с Украиной. Так будет и дальше. Сочувствую украинскому народу и желаю вам улыбаться чаще, чем это было раньше.

Эта команда слабее, чем была в «Заре» в прошлом году. Часть матчей не играли Герреро и Русин. Травмированы Бутко и Данченко.

Нужно уезжать из Украины. Возможно, в будущем вернусь. Уверен, что мог сделать лучший результат, если бы у него был полный состав игроков. Будем разговаривать с президентом. Я тоже недоволен результатом и тем, что сделал. Возможно, найдут нового тренера, а возможно, и я найду новую команду в Украине».