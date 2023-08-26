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Чемпионат Украины
Минай
27.08.2023 13:00 - : -
Заря
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Украина. Премьер лига
26 августа 2023, 09:35 | Обновлено 26 августа 2023, 09:36
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Минай – Заря. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка пятого тура Украинской Премьер-лиги

26 августа 2023, 09:35 | Обновлено 26 августа 2023, 09:36
111
0
Минай – Заря. Текстовая трансляция матча
ФК «Минай»

В воскресенье, 27 августа, закарпатский «Минай» и луганская «Заря» встретятся в пятом туре чемпионата Украины по футболу. Матч состоится на стадионе «Минай» (село Минай, Закарпатская область). Стартовый свисток должен прозвучать в 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Минай» начал новый сезон УПЛ из рук вон плохо. В стартовых четырех матчах подопечные Владимира Шарана набрали всего одно очко. Команда проиграла киевскому «Динамо» (1:4), черкасскому ЛНЗ (0:3) и харьковскому «Металлисту 1925» (0:1). Единственный зачетный балл был набран в поединке против «Днепра-1» (1:1).

«Заря» стартовала с двух поражений подряд (1:2 – львовский «Рух», 1:3 – криворожский «Кривбасс»), после чего одержала первую победу в сезоне – 2:1 над полтавской «Ворсклой». В предыдущем туре луганский клуб довольствовался нулевой ничьей с ФК «Александрия». На этой неделе подопечные Ненада Лалатовича стартовали в еврокубках. К сожалению, неудачно – поражение от чешской «Славии».

«Минай» и «Заря» играли друг с другом 5 раз. Дважды победил луганский клуб, два матча завершились вничью, один раз выиграл клуб из Закарпатья. Разница мячей – 6:2 в пользу «Зари». Единственная победа «Миная» – техническая. Согласно решению КГК УАФ от 22.06.2023г. «Заре» было засчитано техническое поражение со счетом 0:3. На 76-й минуте матча на замену вышел Дмитрий Мишнев, который не был внесен в рапорт арбитра.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» - «Заря», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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