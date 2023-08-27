Украина. Премьер лига27 августа 2023, 19:27 | Обновлено 27 августа 2023, 19:38
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Минай – Заря – 1:1. Лалатович решил уйти. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 5-го тура УПЛ
27 августа 2023, 19:27 | Обновлено 27 августа 2023, 19:38
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27 августа состоялся матч 5-го тура УПЛ между командами Минай и Заря (1:1).
Сразу после матча коуч луганской команды Ненад Лалатович заявил о своем желании уйти в отставку
УПЛ. 5-й тур, 27 августа
Минай – Заря Луганск – 1:1
Голы: Вадим Витенчук, 25 (пен.) – Викентий Волошин, 16.
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Видеообзор матча
События матча
25’
ГОЛ ! С пенальти забил Вадим Витенчук (Минай).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Викентий Волошин (Заря).
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