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Чемпионат Украины
Минай
27.08.2023 13:00 – FT 1 : 1
Заря
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Украина. Премьер лига
27 августа 2023, 19:27 | Обновлено 27 августа 2023, 19:38
395
0

Минай – Заря – 1:1. Лалатович решил уйти. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 5-го тура УПЛ

27 августа 2023, 19:27 | Обновлено 27 августа 2023, 19:38
395
0
Минай – Заря – 1:1. Лалатович решил уйти. Видео голов и обзор матча
УПЛ

27 августа состоялся матч 5-го тура УПЛ между командами Минай и Заря (1:1).

Сразу после матча коуч луганской команды Ненад Лалатович заявил о своем желании уйти в отставку

УПЛ. 5-й тур, 27 августа

Минай – Заря Луганск – 1:1

Голы: Вадим Витенчук, 25 (пен.) – Викентий Волошин, 16.

Видеообзор матча

События матча

25’
ГОЛ ! С пенальти забил Вадим Витенчук (Минай).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Викентий Волошин (Заря).
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Источник Sport.ua
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