Лучшими были вратари. Минай и Заря сыграли вничью

В воскресенье, 27 августа, закарпатский «Минай» и луганская «Заря» встретились в матче пятого тура чемпионата Украины по футболу. Поединок состоялся на стадионе «Минай» (село Минай, Закарпатская область).

После поражения в прошлом туре от «Металлиста 1925» главный тренер «Миная» Владимир Шаран в стартовом составе своих подопечных сделал существенные перестановки. Вместо Рогозинского, Панасенко, Петько и Чуева на поле вышли Булеза, Солдат, Гечев и Ралюченко. Ненад Лалатович после еврокубкового поражения от «Славии» тоже прибегнул к ротации: вместо Дришлюка, Мышнева, Герреро и Яцика с первых минут на поле вышли Волошин, Бугай, Горбач и Мичин.

Гости активнее начали матч. Дальними ударами пытались завершить атаки Горбач и Батагов, но попадали в соперников. В свою очередь у минайцев тоже была возможность быстро открыть счет, но Немчанинову не хватило точности. Удар головой Твердохлеба сумел парировать Турбаевский. Вскоре рядом с крестовиной ворот пробил Ралюченко.

А вот первый удар «Зари» в створ ворот оказался точным. Волошин пробил низом, и мяч от рук Бандуры влетел в сетку. Для Викентия это был первый гол в составе «Зари», а ранее в УПЛ он отличался в составе «Десны». Хозяева поля сумели быстро отыграться. Джордан, по мнению арбитра Афанасьева, сбил Твердохлеба и был наказан за это пенальти. Витенчук второй раз в чемпионатах пробивал с «точки» и снова свой шанс не упустил.

ФК «Минай»

Обе команды быстро переходили от обороны к атаке, пытаясь изменить ход поединка в свою пользу. Капитан гостей Антюх дальним ударом завершал свой рейд к воротам, но пробил рядом со штангой. Опасно исполнял штрафной Булеза, но Турбаевский ликвидировал угрозу. Мог забить гол в «раздевалку» гостей Твердохлеб, но после передачи Вишневского пробил головой выше ворот.

Во время перерыва Ненад Лалатович, пытаясь усилить атаку, произвел замены, выпустив, в частности, Герреро и Алефиренка. Первый же опасный удар нанесли хозяева поля, когда Гечев мощно пробил над перекладиной. В свою очередь Антюх пробил рядом с дальней стойкой, а Герреро во вратарской чудом не сумел замкнуть передачу Кирюханцева.

Моменты у ворот обоих соперников возникали часто. Турбаевский в падении парировал удар Витенчука. Активно действовал Герреро, после удара которого и рикошета от защитника мяч пролетел рядом со штангой. Игроки «Зари» больше контролировали мяч, но минайцы большими силами отходили в оборону и удачно разрушали атаки соперников. В компенсированное время Бандура снова спас свою команду, сначала переведя мяч на угловой после удара Герреро, а затем и после удара в ближний угол Дришлюка.

ФК «Минай»

В итоге «Минай» и «Заря» впервые сыграли вничью на поле закарпатцев. Завершилась безничейная серия «Зари» на полях соперников, которая продолжалась в чемпионатах на протяжении 9 игр: 6 побед и 3 поражения. Минайцы же и дальше не может одержать первую победу в новом сезоне.

Украинская Премьер-лига. 5-й тур.

«Минай» – «Заря» – 1:1

Витенчук (25, пенальти) – В. Волошин (17).

Вишневский (76) - Снурницын (39).

«Минай»: Бандура, Дмитрук, Кравчук, Немчанинов, Солдат, Булеза, Гечев (Одарюк, 65), Витенчук, Твердохлеб, Вишневский (Рогозинский, 78), Ралюченко (Кораблин, 65).

«Заря»: Турбаевский, Вантух, Снурницын (Дришлюк, 46), Джордан, Батагов, Кирюханцев, Мичин (Хахлев, 71), В. Волошин (Чурко, 61), Горбач (Алефиренко, 46), Бугай (Герреро, 46) , Антюх.

Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков).

Стадион: «Минай» (село Минай Закарпатской области).

Наши оценки:

«Минай» (замены): Одарюк - 5.5, Кораблин - 6.0, Рогозинский - б/о.

«Зоря» (замены): Дришлюк - 6.0, Герреро - 5.5, Алефиренко - 5.5, Чурко - 5.0, Хахлев - 5.0.

МИНАЙ – ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА