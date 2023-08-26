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Чемпионат Украины
Минай
27.08.2023 13:00 - : -
Заря
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Украина. Премьер лига
26 августа 2023, 21:56 | Обновлено 26 августа 2023, 22:47
137
2

Минай – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Минай» может догнать «Зарю»

26 августа 2023, 21:56 | Обновлено 26 августа 2023, 22:47
137
2
Минай – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В воскресенье, 27 августа, «Минай» в рамках 5 тура украинской Премьер-лиги будет принимать «Зарю». Минайцы в случае победы могут оставить дно турнирной таблицы и догнать по очкам «Зарю».

Минай

Подопечные Владимира Шарана неудачно стартовали в новом чемпионате, набрав в четырех матчах только одно очко. После двух поражений с крупным счетом «Минай» поровну разделил очки с «Днепром-1», а в прошлом туре потерпел гостевое поражение от «Металлиста 1925». В активе минайцев всего два забитых гола, которые провели Вадим Витенчук и Егор Твердохлеб.

Для «Миная» это будет юбилейный, 40-й, домашний матч в УПЛ, в котором минайцы могут одержать 10 победу на своем поле. А Владимир Шаран во главе разных клубов может одержать 80-ю победу в УПЛ, в том числе 10-ю с «Минаем».

Заря

Футболисты луганского клуба приедут в Закарпатье не в лучшем настроении, потому что в четверг начали свой новый еврокубковый сезон с поражения, уступив в Лиге Европы чешской «Славии» (0:2). В чемпионате же подопечные Ненада Лалатовича набрали всего четыре очка. «Заря» после двух подряд поражений от «Руха» и «Кривбасса» победила «Ворсклу», а в прошлом туре на своем поле поровну разделила очки с «Александрией».

«Заря» на полях соперников обходится без мировых в чемпионатах на протяжении 9 игр: 6 побед и 3 поражения. В этот раз «Заря» может одержать 90-ю гостевую победу в УПЛ. Юбилейные голы в УПЛ могут забить Вячеслав Чурко – 25-й и Игорь Кирюханцев – 10-й.

Статистика встреч

«Минай» и «Заря» провели уже 5 игр в УПЛ. Дважды победы были на стороне луганского клуба и по разу фиксировались ничья и победа минайцев. Единственная победа «Миная» была в предыдущей встрече соперников 4 июня этого года и оказалась технической. «Заря» тогда победила со счетом 3:0, но из-за участия в матче игрока, которого не было в протоколе, луганчанам было засчитано техническое поражение.

Фемида

Арбитром матча назначен Александр Афанасьев (Харьков), который проведет свою дебютную игру в УПЛ. Ранее Афанасьев в Первой лиге провел 45 игр.

Прогноз на противостояние

Минайцы неудачно стартовали и настроены одержать первую победу в чемпионате. С другой стороны, «Заря» в четверг потерпела еврокубковое поражение и будет стремиться реабилитироваться в УПЛ. В предстоящем матче нашим прогнозом будет ничья.

Ориентировочные составы:

«Минай»: Бандура, Немчанинов, Чуев, Кравчук, Дмитрук, Рогозинский, Панасенко, Твердохлеб, Витенчук, Петько, Вишневский.

«Заря»: Турбаевский, Снурницын, Батагов, Джордан, Кирюханцев, Вантух, Дрышлюк, Мишнев, В.Волошин, Антюх, Герреро.

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27 августа, воскресенье

«Минай» – «Заря»
Минай. Стадион «Минай». 13:00
ТВ-трансляция на телеканалах Суспильне, Спорт 1 и на YouTube
МИНАЙ – ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков)
Прогноз Sport.ua – 1:1
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Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
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Michael Savchyn
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