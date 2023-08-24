Не выдержали давления. Заря уступила Славии в первой игре

«Заря» в новом сезоне существенно видоизменилась. Во-первых, ушел главный тренер Патрик ван Леувен, под руководством которого команда демонстрировала весьма качественный и интересный футбол. Во-вторых, по разным причинам клуб остался без ряда ведущих исполнителей. Например, Бражко, который в прошлом сезоне был основным центральным полузащитником, вернулся в киевское «Динамо». Бутко долго лечится после травмы. Почти не играл в новом сезоне Назарий Русин. Также из-за повреждения. И, скорее всего, уже не сыграет, поскольку в ближайшее время может перейти в английский «Сандерленд».

В новом сезоне луганский клуб возглавил сербский специалист Ненад Лалатович и пока что к команде есть много вопросов. Первые два матча чемпионата были проиграны в меньшинстве, после чего удалось одолеть не менее проблемную «Ворсклу». В последнем перед стартом в еврокубках поединке «Заря сыграла вничью с «Александрией». И если в прошлом сезоне луганский клуб дважды победил с общим счетом 6:1, то в нынешнем игроки «Зари» должны быть довольны тем, что не проиграли.

«Славия» стартовала в сезоне более чем уверенно. В национальном чемпионате команда выиграла пять матчей из пяти. После пятого тура клуб единолично возглавил турнирную таблицу. В Лиге Европы команда без проблем (как ни горько это признавать) прошла украинский «Днепр-1». «Славия» в поединках против днепровского клуба выглядела более чем уверенно. В первом матче команда имела подавляющие преимущество, во втором – действовала по счету и приложила столько усилий, сколько было необходимо для прохода в следующий раунд. Больше всего проблем для «Днепра-1» футболисты чешского клуба создали за счет быстрых атак флангами и стандартных положений, особенно угловых ударов.

Естественно, что фаворитом матча «Славия» - «Заря» букмекеры считали чешский клуб. Именно с позиции силы «Славия» начала поединок. Первый опасный момент, конечно же, игроки чешской команды создали со «стандарта». На 8-й минуте Шевчик навесил с углового с правого фланга, Масопуст пробил головой – мяч пролетел очень близко к дальней штанге. На 16-й минуте момент у ворот «Зари» возник после атаки правым флангом. Доудера сделал нацеленный пас в центр штрафной площадки, откуда Провод пробил в одно касание, но попал в руки Турбаевскому. «Заря» устояла против стартового натиска «Славии» и совершала вылазки на чужую половину поля. Правда, до опасных моментов дело не доходило, но определенное напряжение для чехов создавалось.

На 26-й минуте провалилась оборона «Зари». Ее обрезали одной передачей, Провод вышел один на один с голкипером, Турбаевский спас команду. Но после углового мяч все же оказался в воротах «Зари». Подачу на ближнюю штангу невысокий Зафейрис продлил во вратарскую площадку, Масопуст с близкого расстояния пробил под перекладину. К счастью, на матче работал VAR. Арбитры заметили, что мяч попал в руку Зафейрису. Гол не был засчитан.

После этого игроки «Славии» будто разозлились. Давление на ворота «Зари» стало более существенным. Буквально сразу же возник убийственный момент. Батагов и Снурницын проиграли борьбу своим оппонентам. Юрасек вошел в штрафную площадку и пробил в дальний угол, Джордан вынес мяч с линии ворот. Дришлюк пытался выбить мяч, но попал в Турбаевского. Мяч снова полетел в ворота, к счастью, там оставался Джордан, который второй раз за несколько секунд спас команду.

На 43-й минуте дальняя верховая передача снова поставила в тупик защитников «Зари». Шранц вышел один на один – Турбаевский снова спас. Чем занимался Снурницин, который отвечал за эту зону, непонятно. Его просто не было на своей позиции. Но все же «Заря» в первом тайме выстояла. Благодаря Турбаевскому, Джордану и VAR.

Второй тайм начался в том же ключе. «Славия» атаковала, «Заря» терпела. Иногда терпения не хватало. На 53-й минуте снова чуть не случился выход один на один, но Турбаевский вовремя вышел из ворот и забрал мяч в ногах у Хитила.

Через минуту Турбаевский чуть не привез гол. После несложного навеса он неудачно кулаком выбил мяч во вратарской площадке, попал в партнера, от которого мяч полетел в ворота. К счастью, скорость полета была совсем медленной, голкипер успел исправить свою ошибку.

«Славия» продолжала атаковать, Турбаевский продолжал выручать. Иногда на помощь ему приходила фортуна.

Нельзя не отметить, что во втором тайме игроки «Зари» намного чаще переходили на чужую половину поля. У футболистов украинского клуба было несколько возможностей создать голевой момент, однако в завершающей стадии не хватало то точной передачи, то качественной работы с мячом.

На 81-й минуте вышедший на замену Тиджани, рост которого 1,93 м, сделал то, ради чего его выпускали на поле. Он выиграл верховую борьбу после навеса с углового, на его удар с близкого расстояния все же смог среагировать Турбаевский. К сожалению, до ворот было слишком близко – мяч от рук голкипера оказался в сетке.

На 89-й минуте «Зарю» мог спасти Мичин. Сербский полузащитник принял мяч на линии штрафной площадке, развернулся, красивым финтом оставил не у дел оппонента и нанес удар в дальний угол. Совсем немного не хватило точности. Через минуту Алефиренко в контратаке вошел в штрафную площадку и пробил, но защитник успел заблокировать удар.

В компенсированное время Турбаевский снова спас «Зарю». Ван Бурен издалека с правого фланга пробил в левый угол, Турбаевский парировал, а затем забрал добивание от Тиджани. Но, к сожалению, «Славия» смогла забить второй гол. Масопуст после передачи с фланга бил в упор и не промахнулся.

«Славия» заслуженно победила. Но стоит отметить, что «Заря» выглядела в этом поединка лучше, чем «Днепр-1» в матче на этом же стадионе. Возможно, помогли луганскому клубу кадровые потери «Славии». Накануне противостояния с «Зарей» клуб продал ведущего полузащитника Лингра, доставившего немало проблем «Днепру-1». Не играл удаленный еще в первом матче с днепровским клубом основной защитник Огбу. Также не мог помочь своей команде Оскар, получивший повреждение. Конечно, в игре «Зари» было немало ошибок. Чего стоят те же провалы в обороне Батагова и Снурницина. Не смогли луганчане выжать максимум из своих вылазок на половину поля соперника. Жаль, что на последних минутах команда пропустила второй гол. Все же счет 0:1 оставлял бы куда больше шансов перед ответным матчем.

Лига Европы УЕФА. Квалификация. Плей-офф. Финал. Первый матч.

«Славия» – «Заря» - 2:0

Тиджани, 81, Масопуст, 90+4

Дришлюк, 6, Герреро, 44, Батагов, 50, Яцик, 57, Турбаевский, 62

«Славия»: Коларж - Голеш, Влчек, Масопуст - Провод (Огунгбаи, 69), Шевчик, Зафейрис, Доудера (Валлем, 88) - Шранц (Юречка, 58), Хитил (Тиджани, 68), Юрасек (ван Бурен, 58).

«Заря»: Турбаевский – Снурницын (Алефиренко, 85), Батагов, Джордан, Кирюханцев – Мишнев (Мичин, 46), Дрышлюк, Яцик (Чурко, 77) – Вантух, Герреро (Бугай. 82), Антюх (Горбач, 82).

Арбитр: Кристо Тохвер (Харьюмаа, Эстония).

Стадион: «Эден Арена» (Прага, Чехия).

СЛАВИЯ - ЗАРЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 27°C