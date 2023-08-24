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Лига Европы
24 августа 2023, 20:23 | Обновлено 24 августа 2023, 20:40
279
0

Славия Прага – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 4-го раунда квалификации Лиги Европы

24 августа 2023, 20:23 | Обновлено 24 августа 2023, 20:40
279
0
Славия Прага – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Заря Луганск

Вечером 24 августа в матче 4-м раунде квалификации Лиги Европы «Заря» Луганск встречается со «Славией» из Праги.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый матч проходит в Праге на стадионе «Eden Arena». Начало поединка – в 20:00 по Киеву.

«Славия» на пути в раунд Q4 прошла «Днепр-1», «Заря» стартует с этого этапа квалификации.

Славия Прага – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Лига Европы Заря Луганск Славия Прага Славия - Заря видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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