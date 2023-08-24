Лига Европы24 августа 2023, 20:23 | Обновлено 24 августа 2023, 20:40
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Славия Прага – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 4-го раунда квалификации Лиги Европы
24 августа 2023, 20:23 | Обновлено 24 августа 2023, 20:40
279
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Вечером 24 августа в матче 4-м раунде квалификации Лиги Европы «Заря» Луганск встречается со «Славией» из Праги.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первый матч проходит в Праге на стадионе «Eden Arena». Начало поединка – в 20:00 по Киеву.
«Славия» на пути в раунд Q4 прошла «Днепр-1», «Заря» стартует с этого этапа квалификации.
Славия Прага – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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