Славия Прага

Лига Европы УЕФА. Квалификация. Плей-офф. Финал. Первый матч.

«Славия» – «Заря» - 0:0

Дришлюк, 6, Герреро, 44

«Славия»: Коларж - Голеш, Влчек, Масопуст - Провод, Шевчик, Зафейрис, Доудера - Шранц, Хитил, Юрасек.

Запасные: Мандоус, Сиротник, Усу, Валлем, Тиджани, ван Бурен, Юречка, Боржил, Огунгбаи, Громада, Томич, Тоула.

«Заря»: Турбаевский – Снурницын, Батагов, Джордан, Кирюханцев – Мишнев, Дрышлюк, Яцик – Вантух, Герреро, Антюх.

Запасные: Сапутин, Жилкин, Боль, Гулько, Хахлев, Нагнойный, Алефиренко, Волошин, Горбач, Бугай, Чурко, Мичин.

Арбитр: Кристо Тохвер (Харьюмаа, Эстония).

Стадион: «Эден Арена» (Прага, Чехия)/

В четверг, 24-го августа, состоится поединок первого поединка финала плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА, в котором сразятся пражская «Славия» и луганская «Заря». Матч пройдет в Праге (Чехия), на поле стадиона «Эден Арена», начало в 20:00.

Один из представителей Украины на международной арене в этом сезоне уже споткнулся на этом чешском препятствии. «Днепр-1» не смог устроить для нас исключительно «сине-желтое» противостояние в битве за место на групповом этапе Лиги Европы УЕФА, поэтому теперь луганская «Заря» будет стараться отомстить за соотечественников. «Славия» тем временем за прошлые выходные успела с минимальным счетом обыграть «Остраву», тогда как команда Ненада Лалатовича все так же испытывает проблемы на старте сезона.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Славия» – «Заря», за которой можно следить в украинской версии сайта.