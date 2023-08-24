Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Славия Прага – Заря – 0:0. Текстовая трансляция. LIVE
Лига Европы
Славия Прага
24.08.2023 20:00 – перерыв 0 : 0
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
24 августа 2023, 19:58 | Обновлено 24 августа 2023, 20:48
2716
3

Славия Прага – Заря – 0:0. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за текстовой трансляцией первого поединка финала плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА

24 августа 2023, 19:58 | Обновлено 24 августа 2023, 20:48
2716
3
Славия Прага – Заря – 0:0. Текстовая трансляция. LIVE

Лига Европы УЕФА. Квалификация. Плей-офф. Финал. Первый матч.

«Славия» – «Заря» - 0:0

Дришлюк, 6, Герреро, 44

«Славия»: Коларж - Голеш, Влчек, Масопуст - Провод, Шевчик, Зафейрис, Доудера - Шранц, Хитил, Юрасек.

Запасные: Мандоус, Сиротник, Усу, Валлем, Тиджани, ван Бурен, Юречка, Боржил, Огунгбаи, Громада, Томич, Тоула.

«Заря»: Турбаевский – Снурницын, Батагов, Джордан, Кирюханцев – Мишнев, Дрышлюк, Яцик – Вантух, Герреро, Антюх.

Запасные: Сапутин, Жилкин, Боль, Гулько, Хахлев, Нагнойный, Алефиренко, Волошин, Горбач, Бугай, Чурко, Мичин.

Арбитр: Кристо Тохвер (Харьюмаа, Эстония).

Стадион: «Эден Арена» (Прага, Чехия)/

В четверг, 24-го августа, состоится поединок первого поединка финала плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА, в котором сразятся пражская «Славия» и луганская «Заря». Матч пройдет в Праге (Чехия), на поле стадиона «Эден Арена», начало в 20:00.

Один из представителей Украины на международной арене в этом сезоне уже споткнулся на этом чешском препятствии. «Днепр-1» не смог устроить для нас исключительно «сине-желтое» противостояние в битве за место на групповом этапе Лиги Европы УЕФА, поэтому теперь луганская «Заря» будет стараться отомстить за соотечественников. «Славия» тем временем за прошлые выходные успела с минимальным счетом обыграть «Остраву», тогда как команда Ненада Лалатовича все так же испытывает проблемы на старте сезона.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Славия» – «Заря», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Favbet
Зробити ставку Зробити ставку
Vbet
Зробити ставку Зробити ставку
По теме:
ВИДЕО. Игра рукой. Судья отменил гол в ворота Зари после просмотра VAR
Славия Прага – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Томаш ГОЛЕШ: «Против Зари легко нам не будет»
Лига Европы Заря Луганск Славия Прага Славия - Заря текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футболистам ЛНЗ представлен новый тренерский штаб
Футбол | 24 августа 2023, 18:41 3
Футболистам ЛНЗ представлен новый тренерский штаб
Футболистам ЛНЗ представлен новый тренерский штаб

Замена Александру Ковпаку найдена оперативно

Ярмоленко не будет включен в заявку на матч с Бешикташем. Названа причина
Футбол | 24 августа 2023, 15:43 9
Ярмоленко не будет включен в заявку на матч с Бешикташем. Названа причина
Ярмоленко не будет включен в заявку на матч с Бешикташем. Названа причина

Причиной являются проблемы, возникшие со здоровьем у футболиста

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Против Сельты будет играть Кепа»
Футбол | 24.08.2023, 13:25
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Против Сельты будет играть Кепа»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Против Сельты будет играть Кепа»
Творческий отпуск не затянется? Кучер нужен клубу УПЛ
Футбол | 24.08.2023, 04:46
Творческий отпуск не затянется? Кучер нужен клубу УПЛ
Творческий отпуск не затянется? Кучер нужен клубу УПЛ
Обладатель Золотого мяча не нужен в Аравии?
Футбол | 23.08.2023, 21:11
Обладатель Золотого мяча не нужен в Аравии?
Обладатель Золотого мяча не нужен в Аравии?
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
whitebell81
Гол скасували
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Злий Глобинець
Який тут справжній рахунок?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Что случилось? Мудрик пропустил тренировку Челси
Что случилось? Мудрик пропустил тренировку Челси
23.08.2023, 13:53 15
Футбол
Самая сексуальная спортсменка мира бросила вызов Холанду
Самая сексуальная спортсменка мира бросила вызов Холанду
23.08.2023, 14:35 8
Футбол
Минус двое из элиты. Стали известны все участники 1/8 финала Кубка Украины
Минус двое из элиты. Стали известны все участники 1/8 финала Кубка Украины
23.08.2023, 23:00 1
Футбол
Суперкамбэк! Аль-Наср с Роналду забил 3 гола в конце матча азиатской ЛЧ
Суперкамбэк! Аль-Наср с Роналду забил 3 гола в конце матча азиатской ЛЧ
22.08.2023, 22:53 6
Футбол
Заканчивали матч вдевятером. Днепр-1 сыграл вничью со Спартаком из Трнавы
Заканчивали матч вдевятером. Днепр-1 сыграл вничью со Спартаком из Трнавы
23.08.2023, 21:34 77
Футбол
Байндл обыграла первую сеяную на старте турнира в Чикаго
Байндл обыграла первую сеяную на старте турнира в Чикаго
22.08.2023, 20:15 1
Теннис
Мичел ГОНСАЛЕС: «Для меня наличие Цыганкова – это благословение»
Мичел ГОНСАЛЕС: «Для меня наличие Цыганкова – это благословение»
22.08.2023, 22:15 5
Футбол
Эффект Месси. Фаны Майами забавно отреагировали на вызов Кривцова в сборную
Эффект Месси. Фаны Майами забавно отреагировали на вызов Кривцова в сборную
23.08.2023, 07:20 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем