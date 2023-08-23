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Лига Европы
Славия Прага
24.08.2023 20:00 - : -
Заря
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Лига Европы
23 августа 2023, 18:50 |
364
0

Славия Прага – Заря. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

По стопам «Днепра-1»?

23 августа 2023, 18:50 |
364
0
Славия Прага – Заря. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
ФК Заря Луганск

В раунде плей-офф квалификации Лиги Европы «Заря» встретится со «Славией» из Праги. Первый матч состоится в Чехии в четверг, 24 августа на стадионе «Eden Arena». Начало поединка – в 20:00 по Киеву.

Славия Прага

Сила чешского клуба хорошо знакома украинским болельщикам, ведь в третьем раунде квалификации ЛЕ «Славия» уже остановила «Днепр-1». Тогда «красно-белые» легко выиграли домашний матч в Праге (3:0), даже забив третий гол в меньшинстве. Ответная встреча завершилась ничьей, минимальная интрига умерла на 52-й минуте, когда чехи сравняли счет.

В чемпионате «лоскутные» в текущем сезоне идут на первом месте, выиграв все пять первых матчей с общим счетм 9:2. Команда Йиндржиха Трпишовски забивает не так много, но очень надежно играет в защите. Кстати, в прошлом сезоне «Славия» набрала одинаково очков с чемпионом, «Спартой», но оказалась хуже по дополнительным показателям.

Ранее за клуб из Праги выступал центральный защитник молодежной сборной Украины Максим Таловеров, но в этом сезоне он снова ушел в бельгийский ЛАСК на правах аренды, но теперь уже с правом выкупа. Также в составе «красно-белых» числится Тарас Качараба, хотя в официальных матчах этого сезона он не сыграл ни одной минуты. На еврокубки он вообще не заявлен.

Заря

В новом сезоне луганский клуб возглавил сербский специалист Ненад Лалатович и пока что к команда есть много вопросов. Первые два матча чемпионата были проиграны в меньшинстве, после чего удалось одолеть не менее проблемную «Ворсклу». В последнем на данный момент туре «Заря» разошлась миром с «Александрией», и это можно считать неплохим результатом для парней Лалатовича. Хотя в прошлом сезоне этот соперник был быт дважды с общим счетом 6:1.

Очень жаль, что «Заре» не удалось сохранить Патрика Ван Леувена на еврокубковую кампанию. С нидерландским специалистом у руля это команда в прошлом сезона выглядела впечатляюще. Но от предложения «Шахтера» не отказываются.

В составе «черно-белых» в предстоящем матче не сыграет нападающий Назарий Русин, он почувствовал боль в приводящей мышце на одной из последних тренировок и остался во Львове, где проходит лечение и проводит индивидуальные тренировки с терапевтом. Но есть и хорошие новости, уже два матча как играет панамский полузащитник Эдуардо Герреро, который даже забил «Ворскле».

Отметим, что победитель двухматчевого противостояния пройдет в групповой этап Лиги Европы. Проигравшая команда вылетит в групповой этап Лиги конференций, поэтому особой горечи от поражения точно не будет.

Прогноз на противостояние

Безусловным фаворитом двухматчевого противостояния букмекеры считают «Славию» (1,07 против 8,6), в первом матче украинской команде оставляют мало шансов. Рискнем предположить, что на День независимости Украины «Заря» проиграет не больше, чем в один гол. Берем Ф(+1,5) на луганчан за 2,33.

Ориентировочные составы:

«Славия» Прага: Коларж – Огбу, Голеш, Шранц, Провод, Зафейрис, Дорли, Масопуст, Лингр, Юреска, ван Бурен.

«Заря»: Турбаевский, Вантух, Батагов, Джордан, Снурницын, Дришлюк, Мишнев, Антюх, Волошин, Кирюханцев, Герреро.

24 августа, четверг

«Славия» Прага – «Заря»
Прага. Стадион «Eden Arena». 20:00
ТВ-трансляция на телеканале Униан и Youtube-канале FootballHub
СЛАВИЯ ПРАГА – ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Кристо Тохвер (Эстония)
Прогноз Sport.ua – 2:1
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Источник Sport.ua
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