Ненад ЛАЛАТОВИЧ: «Шанс есть, 2:0 – это достаточно шаткий счет»

Главный тренер «Зари» Ненад Лалатович прокомментировал поражение в первом матче 4-го раунда квалификации Лиги Европы против пражской «Славии» (0:2):

- Сначала хочу поздравить всех украинцев с Днем Независимости Украины! Относительно игры – эту победу «Славия» заслужила. Было несколько хороших моментов для реализации у соперника в первом тайме, но наш голкипер, несмотря на проигрыш, был лучшим игроком сегодня. К сожалению, у нас в составе не было Русина, Бутко, Данченко, а это ребята из основы, которые всегда нам помогают. Команда выложилась на максимум своих сил. Нелегко было играть после 2-х дней путешествия, это морально и физически выматывает. В первой половине встречи у нас, к сожалению, не создавались моменты. Во второй половине они были, но мы их не реализовали.

Когда «Славия» сделала смену, вышел высокий нападающий, то установка для игроков была играть с ним как можно ближе. Были хорошие моменты, как от Алефиренко, так и от Мичина, ребята пытались завершить возможности, но не суждено было. У соперника были яркие моменты, также забили нам со стандарта. «Славия» в конце поединка показала свою силу, они работали на уровне с нами на поле, но смогли на 90+ минуте забить еще мяч. Там, где соперник мог забивать, они не забили, а там, где гола могло не быть – забили. Все же спасибо нашим игрокам, они сегодня показали свой максимум, возвращаемся в Украину и возобновляем тренировки.

Мы вынуждены «строить новую команду», ведь многие игроки, после того, как в прошлом сезоне мы заняли 3-е место, покинули расположение клуба. Сейчас у нас все те игроки в команде, которые могут претендовать на топ-уровень в украинской Премьер-лиге, но еще много работы впереди, формируем новую команду. Этот поединок мог выглядеть иным образом, но есть, то что есть. Возвращаемся домой и готовимся к важному для нас матчу с «Минаем».

- Есть ли «козырь в рукаве» «Зари» для того, чтобы побороться во втором матче?

- Конечно, в футболе всегда есть шансы показать что-то новое. 2:0 – это достаточно шаткий счет, который в любой момент времени может перевернуться в пользу команды, которая проигрывала. На 100% будем показывать более агрессивный футбол в «домашнем» поединке. Мы надеемся, что это будет кардинально другая игра. Хотелось бы, конечно, играть на своем поле, в Украине на «Авангарде». А будем играть снова на выезде. Но верим в нашу команду и ребят.

- Вопрос о Назарии Русине. Сможет ли он сыграть в ответном матче?

- Мы надеялись на него и на сегодняшнюю игру, но у него есть повреждение, которое помешало этому. Надеемся, что к следующему поединку он присоединится к основному составу команды. Мишнев сегодня сам попросил замену, Кирюханцева также заменили раньше времени. Есть небольшие проблемы, будем надеяться, что они действительно незначительные. Сегодня мы играли не только за себя, но и за Украину и украинских людей, – сказал Лалатович.

Ответный матч состоится 31 августа в Люблине. Начало встречи в 20:00 по Киеву.