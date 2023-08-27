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Украина. Премьер лига
27 августа 2023, 15:48 | Обновлено 27 августа 2023, 15:51
1139
6

Заря может остаться без тренера: Лалатович хочет уйти

У серба будет серьезный разговор с президентом клуба

27 августа 2023, 15:48 | Обновлено 27 августа 2023, 15:51
1139
6
Заря может остаться без тренера: Лалатович хочет уйти
ФК Заря. Ненад Лалатович

Главный тренер луганской «Зари» Ненад Лалатович хочет уйти в отставку, сообщает журналист Игорь Семйон.

Тренер считает, что не оправдывает ожиданий руководства и болельщиков, поэтому хочет уйти из клуба. По его мнению, то, что сейчас демонстрирует команда – максимум, который может дать Ненад Лалатович.

Сербский специалист будет общаться с президентом «Зари» по поводу разрыва контракта, подписанного в июле. Сообщается, что тренер готов отказаться от компенсации за досрочное расторжение сделки.

После 5 туров этого сезона УПЛ «Заря» идет на 10 месте с 5 зачетными пунктами.

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Ненад Лалатович Заря Луганск Минай - Заря пресс-конференция главный тренер Игорь Семйон
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Комментарии 6
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dadlismit
Лалатович - мужик ! Пришел, увидел уровень игроков типа Чурка, Бугая, Снурницына и прочих особей и понял, что ловить с такой командой нечего, особенно в еврокубках 
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+2
Istm
І цій команді грати матч-відповідь в єврокубках через кілька днів
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+1
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Stanislav Matusevych
На жаль, у цьому році у Зорі маємо бінго: абсолютно донний склад і настільки ж донний тренер. Раніше всі роки мінімум один з двох компонентів був більш-менш. Цього сезону наше місце в середині таблиці, якщо не станеться дива.
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0
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u6464u
це було зрозуміло ще при підписанні контракту з Лалатовичем , не витягне він цю Зорю .
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0
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