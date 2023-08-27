Заря может остаться без тренера: Лалатович хочет уйти
У серба будет серьезный разговор с президентом клуба
Главный тренер луганской «Зари» Ненад Лалатович хочет уйти в отставку, сообщает журналист Игорь Семйон.
Тренер считает, что не оправдывает ожиданий руководства и болельщиков, поэтому хочет уйти из клуба. По его мнению, то, что сейчас демонстрирует команда – максимум, который может дать Ненад Лалатович.
Сербский специалист будет общаться с президентом «Зари» по поводу разрыва контракта, подписанного в июле. Сообщается, что тренер готов отказаться от компенсации за досрочное расторжение сделки.
После 5 туров этого сезона УПЛ «Заря» идет на 10 месте с 5 зачетными пунктами.
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