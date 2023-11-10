Младен БАРТУЛОВИЧ: «Пока готовлю Зарю только к матчу с ЛНЗ»

Как стало известно Sport.ua, после неожиданной отставки Валерия Кривенцова футболистов «Зари» к календарному матчу 14 тура чемпионата УПЛ с ЛНЗ, который состоится 12 ноября во Львове, будет готовить Младен Бартулович.

– Знаю, что я буду отвечать за подготовку только к поединку с черкащанами, – сказал Младен Бартулович в комментарии Sport.ua. – Поскольку после изменений на тренерском мостике прошло еще очень мало времени, поэтому и конкретики, что будет после поединка с ЛНЗ нет. По этой же причине пока не могу сказать, кто будет помогать мне в воскресном поединке. Возможно, какая-то информация по этому поводу появится завтра. Команда уже прибыла во Львов и в субботу проведет тренировку.

Напомним, что пока что в чемпионате УПЛ «Заря» занимает 13 место, набрав 10 очков. До конца текущего года луганская команда должна провести еще шесть поединков. Три в чемпионате и три – в Лиге конференций УЕФА.

Ранее в разговоре с корреспондентом Sport.ua защитник Роман Вантух рассказал, чего не хватило «Заре», чтобы добиться положительного результата в игре с «Маккаби», после которой был уволен Валерий Кривенцов.