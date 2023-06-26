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  4. Не Йовичевич. УПЛ определила лучшего тренера минувшего сезона
Украина. Премьер лига
26 июня 2023, 10:05 |
1570
3

Не Йовичевич. УПЛ определила лучшего тренера минувшего сезона

Лучшим признали ван Леувена

26 июня 2023, 10:05 |
1570
3
Не Йовичевич. УПЛ определила лучшего тренера минувшего сезона
УПЛ

УПЛ на основе опроса представителей клубов определила лучшего тренера минувшего сезона, которым стал наставник «Зари» Патрик ван Леувен.

«Заря» по итогам чемпионата заняла третье место.

Ван Леувен в голосовании опередил Игора Йовичевича, который привел «Шахтер» к чемпионству, и наставника «Черноморца» Романа Григорчука.

Топ-5 замкнули Виктор Скрипник («Ворскла») и Александр Кучер («Днепр-1»).

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Заря Луганск Патрик ван Леувен Шахтер Донецк Игор Йовичевич Черноморец Одесса Роман Григорчук чемпионат Украины по футболу
Источник УПЛ
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Комментарии 3
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Лучшим был Вирт.
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0
Alexx
Йовичевич завоевал звание наихудшего тренера .По состав лучше а по схемам игры наихудшие 
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0
Gargantua
это справедливо.
Заря показала результат на три головы выше своих возможностей.
Следующий сезон покажет, была ли это случайность. 
Я имею в виду работу ван Левена, потому что Заря уже будет иметь другой состав и другого тренера.
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0
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