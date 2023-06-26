Украина. Премьер лига26 июня 2023, 10:05 |
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Не Йовичевич. УПЛ определила лучшего тренера минувшего сезона
Лучшим признали ван Леувена
26 июня 2023, 10:05 |
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УПЛ на основе опроса представителей клубов определила лучшего тренера минувшего сезона, которым стал наставник «Зари» Патрик ван Леувен.
«Заря» по итогам чемпионата заняла третье место.
Ван Леувен в голосовании опередил Игора Йовичевича, который привел «Шахтер» к чемпионству, и наставника «Черноморца» Романа Григорчука.
Топ-5 замкнули Виктор Скрипник («Ворскла») и Александр Кучер («Днепр-1»).
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Заря показала результат на три головы выше своих возможностей.
Следующий сезон покажет, была ли это случайность.
Я имею в виду работу ван Левена, потому что Заря уже будет иметь другой состав и другого тренера.