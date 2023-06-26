Не Йовичевич. УПЛ определила лучшего тренера минувшего сезона

УПЛ на основе опроса представителей клубов определила лучшего тренера минувшего сезона, которым стал наставник «Зари» Патрик ван Леувен.

«Заря» по итогам чемпионата заняла третье место.

Ван Леувен в голосовании опередил Игора Йовичевича, который привел «Шахтер» к чемпионству, и наставника «Черноморца» Романа Григорчука.

Топ-5 замкнули Виктор Скрипник («Ворскла») и Александр Кучер («Днепр-1»).