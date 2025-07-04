В Карпатах снова возникли проблемы с обороной

Как стало известно Sport.ua, из-за травм не смогли принять участие в спарринге с ФК «Куликов-Белка» ключевые защитники «Карпат» Денис Мирошниченко и Тимур Стецков. Их возвращение в строй ожидается на сборах в Австрии, куда «зелено-белые» отправляются 8 июля.

На данный момент «Карпаты» подписали только двух новичков: вратаря Андрея Клищука из «Кривбасса» и полузащитника Ярослава Карабина (последний клуб - «Рух»).

По имеющейся информации, ФК «Карпаты» еще перед весенней частью прошлого сезона заплатили «Руху» 20 миллионов евро за переход шести футболистов и право приглашать лучших выпускников клубной академии земляков. Карабин стал пятым игроком «Руха» после Ильи Квасницы, Алексея Сыча, Олега Федора, Игоря Краснопора, который узаконил свои отношения с «Карпатами». Скорее всего, шестым станет Марко Сапуга, но он еще продолжает восстанавливаться после серьезной травмы. Другие игроки «Руха» не вписываются в игровую концепцию главного тренера «Карпат» Владислава Лупашко.

Ранее сообщалось о том, что экс-игрок «Карпат» определился с новым клубом.