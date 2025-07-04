4 июля на Уимблдоне свою встречу проведут Элина Свитолина (WTA 13) и Элизе Мертенс (WTA 23).

Встреча начнется в 18:30 по киевскому времени.

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Элина Свитолина

Украинка приехала на Уимблдон в отличной форме, она не просто хочет хорошо выступить, а намерена бороться за титул. Пока особых проблем у спортсменки нет, в первом круге она одолела венгерку Анну Бондар – 6:3, 6:1, во втором круге прошла белорусскую «нейтралку» Александру Саснович – 6:2, 6:4.

Мертенс первая серьезная соперница на турнире, бельгийка крепкая теннисистка, но проходимая для Элины, а вот дальше может быть встреча против Соболенко, если та пройдет Радукану.

Украинка умеет прибавлять по ходу турнира, в предстоящей встрече надо показывать свой лучший теннис, чтоб пройти дальше. В число претендентов на победу на этом Уимблдоне Свитолина пока не входит, но все скоро может измениться.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Элизе Мертенс

Не нуждается в представлении и бельгийская спортсменка, она имеет репутацию крепкого середняка. Мертенс на Уимблдоне максимум доходила до четвертого круга, зато выигрывала этот турнир в парном разряде.

Спортсменка в этом сезоне выиграла два турнира, в Сингапуре и недавно на траве в Нидерландах. Достижения неплохие, но с другой стороны, на топ-турнирах и мейджорах она выступала слабо.

Здесь спортсменка начала с победы над чешкой Линдой Фругвиртовой, которую удалось обыграть 6:4, 6:2. Немного сложнее было во втором круге против американки Энн Ли – 6:7, 6:1, 6:2. Мертенс хорошо себя чувствует на траве, 7 побед в 8 противостояниях, а вот с сильными соперницами возникают проблемы.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элизе Мертенс

Личные встречи

Спортсменки имеют немалую историю очных противостояний, они играли между собой восемь раз, пока Свитолина ведет со счетом 5:3. Последний матч состоялся полторы недели назад в Бад-Хомбург, тогда украинка выиграла 7:5, 6:4. Если взять встречи на траве, здесь Элина ведет 2:0.

Прогноз

На бумаге украинка небольшой фаворит, хотя это тот случай, когда встречаются две опытные и сильные спортсменки, поэтому, можно ожидать любого исхода.

Думаю, психологическое преимущество будет на стороне Свитолиной, учитывая победу в недавней очной встрече. Жду сложного матча, возможно, понадобиться даже три сета для определения победителя, но возьму чистую победу Элины. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,61.