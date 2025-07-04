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  4. Элина Свитолина – Элизе Мертенс. Прогноз и анонс на матч Уимблдона-2025
Уимблдон
04 июля 2025, 07:25 |
968
1

Элина Свитолина – Элизе Мертенс. Прогноз и анонс на матч Уимблдона-2025

Поединок 1/16 финала состоится 4 июля и начнется не ранее 18:30 по Киеву

04 июля 2025, 07:25 |
968
1
Элина Свитолина – Элизе Мертенс. Прогноз и анонс на матч Уимблдона-2025
Коллаж Sport.ua

4 июля на Уимблдоне свою встречу проведут Элина Свитолина (WTA 13) и Элизе Мертенс (WTA 23).

Встреча начнется в 18:30 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Элина Свитолина

Украинка приехала на Уимблдон в отличной форме, она не просто хочет хорошо выступить, а намерена бороться за титул. Пока особых проблем у спортсменки нет, в первом круге она одолела венгерку Анну Бондар – 6:3, 6:1, во втором круге прошла белорусскую «нейтралку» Александру Саснович – 6:2, 6:4.

Мертенс первая серьезная соперница на турнире, бельгийка крепкая теннисистка, но проходимая для Элины, а вот дальше может быть встреча против Соболенко, если та пройдет Радукану.

Украинка умеет прибавлять по ходу турнира, в предстоящей встрече надо показывать свой лучший теннис, чтоб пройти дальше. В число претендентов на победу на этом Уимблдоне Свитолина пока не входит, но все скоро может измениться.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Элизе Мертенс

Не нуждается в представлении и бельгийская спортсменка, она имеет репутацию крепкого середняка. Мертенс на Уимблдоне максимум доходила до четвертого круга, зато выигрывала этот турнир в парном разряде.

Спортсменка в этом сезоне выиграла два турнира, в Сингапуре и недавно на траве в Нидерландах. Достижения неплохие, но с другой стороны, на топ-турнирах и мейджорах она выступала слабо.

Здесь спортсменка начала с победы над чешкой Линдой Фругвиртовой, которую удалось обыграть 6:4, 6:2. Немного сложнее было во втором круге против американки Энн Ли – 6:7, 6:1, 6:2. Мертенс хорошо себя чувствует на траве, 7 побед в 8 противостояниях, а вот с сильными соперницами возникают проблемы.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элизе Мертенс

Личные встречи

Спортсменки имеют немалую историю очных противостояний, они играли между собой восемь раз, пока Свитолина ведет со счетом 5:3. Последний матч состоялся полторы недели назад в Бад-Хомбург, тогда украинка выиграла 7:5, 6:4. Если взять встречи на траве, здесь Элина ведет 2:0.

Прогноз

На бумаге украинка небольшой фаворит, хотя это тот случай, когда встречаются две опытные и сильные спортсменки, поэтому, можно ожидать любого исхода.

Думаю, психологическое преимущество будет на стороне Свитолиной, учитывая победу в недавней очной встрече. Жду сложного матча, возможно, понадобиться даже три сета для определения победителя, но возьму чистую победу Элины. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,61.

Прогноз Sport.ua
Элина Свитолина
04.07.2025 -
18:30
Элизе Мертенс
Победа Свитолиной 1.61 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Элина Свитолина Элизе Мертенс Уимблдон-2025 прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Pura Vida
100% згоден з прогнозом!!! Вболіваю за Еліну. Бажаю їй перемогти у цьому турнірі
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