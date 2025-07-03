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  4. Зинченко лаконично отреагировал на трагическую гибель форварда Ливерпуля
Англия
03 июля 2025, 13:26 | Обновлено 03 июля 2025, 13:51
3402
1

Зинченко лаконично отреагировал на трагическую гибель форварда Ливерпуля

Александр опубликовал stories в Instagram

03 июля 2025, 13:26 | Обновлено 03 июля 2025, 13:51
3402
1
Зинченко лаконично отреагировал на трагическую гибель форварда Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Футболист национальной сборной Украины Александр Зинченко, который на клубном уровне выступает за лондонский «Арсенал», лаконично отреагировал на трагическую гибель португальского нападающего Диогу Жоты.

Александр сделал репост публикации со страницы Английской Премьер-лиги в stories, лаконично подписав: «R.I.P».

Форвард выступал за английский Ливерпуль с 2020 года, до этого играл за Порту и Вулвергемптон. В сезоне 2024/25 провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал четыре результативных передачи.

Ранее киевское «Динамо» отреагировало на смерть Диогу Жоты, выразив глубокую грусть и скорбь.

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Ливерпуль смерть сборная Португалии по футболу чемпионат Англии по футболу автокатастрофа Английская Премьер-лига Диогу Жота Александр Зинченко
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Prokop_Andriy
та я думаю кожен футболіст повинен вшанувати його пам'ять, дуже хорошим гравцем був
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