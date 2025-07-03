Зинченко лаконично отреагировал на трагическую гибель форварда Ливерпуля

Футболист национальной сборной Украины Александр Зинченко, который на клубном уровне выступает за лондонский «Арсенал», лаконично отреагировал на трагическую гибель португальского нападающего Диогу Жоты.

Александр сделал репост публикации со страницы Английской Премьер-лиги в stories, лаконично подписав: «R.I.P».

Форвард выступал за английский Ливерпуль с 2020 года, до этого играл за Порту и Вулвергемптон. В сезоне 2024/25 провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал четыре результативных передачи.

Ранее киевское «Динамо» отреагировало на смерть Диогу Жоты, выразив глубокую грусть и скорбь.