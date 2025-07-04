Переговор начались. Барса определилась с альтернативой трансферу Уильямса
Маркус Рэшфорд привлекает внимание испанского гранда
Каталонская «Барселона» заинтересована в трансфере английского вингера «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда, сообщает Fichajes.
По информации источника, 27-летний футболист рассматривает испанским грандом как альтернатива подписанию Нико Уильямса, который продлил вой контракт с «Атлетиком» Бильбао до 2035 года.
Маркус переживает не лучший период в манчестерском гранде, а последние полгода и вовсе провел в аренде в «Астон Вилле». Переговоры с окружением Рэшфорда уже начались, хотя переманить его с «Олд Траффорд» на «Камп Ноу» будет нелегко.
Ранее сообщалось о том, что Ямаль помешал «Барселоне» оформить трансфер.
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