Переговор начались. Барса определилась с альтернативой трансферу Уильямса

Каталонская «Барселона» заинтересована в трансфере английского вингера «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда, сообщает Fichajes.

По информации источника, 27-летний футболист рассматривает испанским грандом как альтернатива подписанию Нико Уильямса, который продлил вой контракт с «Атлетиком» Бильбао до 2035 года.

Маркус переживает не лучший период в манчестерском гранде, а последние полгода и вовсе провел в аренде в «Астон Вилле». Переговоры с окружением Рэшфорда уже начались, хотя переманить его с «Олд Траффорд» на «Камп Ноу» будет нелегко.

Ранее сообщалось о том, что Ямаль помешал «Барселоне» оформить трансфер.