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Испания
04 июля 2025, 13:30 | Обновлено 04 июля 2025, 14:35
1421
0

Переговор начались. Барса определилась с альтернативой трансферу Уильямса

Маркус Рэшфорд привлекает внимание испанского гранда

04 июля 2025, 13:30 | Обновлено 04 июля 2025, 14:35
1421
0
Переговор начались. Барса определилась с альтернативой трансферу Уильямса
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Каталонская «Барселона» заинтересована в трансфере английского вингера «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда, сообщает Fichajes.

По информации источника, 27-летний футболист рассматривает испанским грандом как альтернатива подписанию Нико Уильямса, который продлил вой контракт с «Атлетиком» Бильбао до 2035 года.

Маркус переживает не лучший период в манчестерском гранде, а последние полгода и вовсе провел в аренде в «Астон Вилле». Переговоры с окружением Рэшфорда уже начались, хотя переманить его с «Олд Траффорд» на «Камп Ноу» будет нелегко.

Ранее сообщалось о том, что Ямаль помешал «Барселоне» оформить трансфер.

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Маркус Рэшфорд Нико Уильямс Атлетик Бильбао Барселона Астон Вилла Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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