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  4. Ошибка, о которой пожалеют. Ямаль помешал Барселоне оформить трансфер
Испания
04 июля 2025, 12:31 |
925
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Ошибка, о которой пожалеют. Ямаль помешал Барселоне оформить трансфер

Юный вингер выступил против продажи Марка Касадо

04 июля 2025, 12:31 |
925
0
Ошибка, о которой пожалеют. Ямаль помешал Барселоне оформить трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Каталонская «Барселона» хочет продать испанского полузащитника Марка Касадо, сообщает издание El Nacional.

Однако, по информации источника, группа лидеров команды во главе с юным талантом Ламином Ямалем выступает категорически против этого трансфера.

«Продать Касадо было бы ошибкой, о которой мы пожалеем», – такой месседж звучит от игроков «сине-гранатовых».

В связи с неоднозначной реакцией футболистов «Барселона» пока приостановила идею с продажей Касадо.

В сезоне 2024/25 Марк Касадо провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» отдаст Ламину Ямалю 10-й номер.

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Ламин Ямаль Марк Касадо Барселона трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: El Nacional
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