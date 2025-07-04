Ошибка, о которой пожалеют. Ямаль помешал Барселоне оформить трансфер
Юный вингер выступил против продажи Марка Касадо
Каталонская «Барселона» хочет продать испанского полузащитника Марка Касадо, сообщает издание El Nacional.
Однако, по информации источника, группа лидеров команды во главе с юным талантом Ламином Ямалем выступает категорически против этого трансфера.
«Продать Касадо было бы ошибкой, о которой мы пожалеем», – такой месседж звучит от игроков «сине-гранатовых».
В связи с неоднозначной реакцией футболистов «Барселона» пока приостановила идею с продажей Касадо.
В сезоне 2024/25 Марк Касадо провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Барселона» отдаст Ламину Ямалю 10-й номер.
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